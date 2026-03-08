A futam elején ugyan csatázni kényszerült, a kerékcserék után azonban kezébe vette az irányítást George Russell, a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj győztese. A Mercedes a saját szemszögéből nézve megnyugtató, a riválisok oldaláról nézve azonban aggasztó előnnyel rendelkezik, melyet jól mutat például az ötödikként végző címvédő, Lando Norris közel egy perces lemaradása is a McLarennel. 2025 világbajnoka ki is emelte, miért tartja elbaltázottnak a jelenlegi szabályrendszert.

Norris persze nem az egyedüli, aki kritikus hangnemet ütött meg. Többek között Max Verstappen véleményével is találkozhattak a Vezess olvasói. Eddig ezekre nemigen érkezett reakció arról az oldalról, akik éppen a napos oldalon vannak, a melbourne-i verseny leintése után azonban megszólalt a futamgyőztes Russell a témában.

“Ha ő nyerne, nem hiszem, hogy ugyanezt mondaná” – emelte ki a Mercedes britje honfitársa kommentjeit. “Mi nem örültünk annak, milyen feszesek voltak tavaly az autók, a delfinezésnek. Mindenkinek rossz volt a háta, a pilóták panaszkodtak miatta. A McLaren-versenyzők azt mondták, hogy náluk nincs delfinezés, miközben néztük az autójukat és láttuk, hogy van. Szóval mindenki mindig magát nézni, mind önzőek vagyunk ebből a szempontból.”

“Az igazság az, hogy tavaly ugyanolyan motorunk volt, mint a McLarennek, és jobb munkát végeztek, mint mi, és megvertek minket. Most a McLarennek van ugyanolyan motorja, mint nekünk, a Williamsnek és az Alpine-nak, és ugyanez a helyzet” – utalt a fordulatra Russell.

“22-en vagyunk pilóták. Amikor a legkisebb a gumikopásunk és amikor a legjobban érezzük magunkat, akkor morognak a legtöbben, hogy unalmasak a versenyen. Most a pilóták nem érzik tökéletesen magukat, mégis mindenki azt mondja, hogy remek volt a futam. Nem lehet mindent egyszerre, adnunk kell ennek egy esélyt és meglátni pár futam múlva, mi lesz” – fogalmazott a futamgyőztes.

Az Ausztrál Nagydíj számaival egyébként már a Forma-1 is büszkélkedett: míg 2025-ben 45 előzést láthatott a közönség Melbourne-ben, addig idén 120 volt ez a szám.