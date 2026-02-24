27-én, azaz most pénteken mutatja be a Netflix a Forma-1 globális népszerűség-növekedésében jelentős szerepet játszó Drive to Survive (Hajsza a túlélésért) 8. évadát.

A 2025-ös F1-es idény történéseit dramatizáltan feldolgozó „dokusorozat” egyebek mellett a Red Bull Racing éléről a tavalyi Brit Nagydíjat követően azonnali hatállyal eltávolított Christian Horner sztorijával is foglalkozik, a kritikusoknak előzetesen bemutatott részben így beszél az angol, hogyan élte meg a fejleményt:

„Valódi fájdalmat, veszteséget érzek. Nagyon váratlan volt az egész, még el sem köszönhettem rendesen. Nem gondoltam volna, hogy valaha is ilyen helyzetbe kerülök. Nyilván amikor az embernek egy ilyen szaros szendvicset szolgálnak fel, az első reakciója az, hogy rohadjatok meg. Akaratom ellenére elvettek tőlem valami nagyon értékeset” – magyarázza.

Horner kirúgása mögött sokan Verstappenéket, elsősorban Jos Verstappent sejtették, de az angol szerint másoknak „köszönhette” az elbocsátást:

„Max apja sosem rajongott értem, és ezt nem is titkolta. De én nem hiszem, hogy Verstappenék a felelősek. Szerintem a döntést Oliver Mintzlaff [a Red Bull osztrák vezérigazgatója] hozta meg Helmut [Marko, az azóta szintén kiszorított motorsportfőnök] súgásával. A cégnél megváltoztak a dolgok: az alapító elhunyt, Dietrich [Mateschitz] halála után pedig úgy láthatták, hogy túl nagy a hatalmam” – fejtegeti a csapatot a kezdetektől, 2005-től vezető angol.

A volt Red Bull-főnök azt is elmeséli, milyen üzenetváltása volt fő F1-es ellenfelével, a Mercedes-főnök Toto Wolff-fal, mit írt neki az osztrák a kirúgását követően.

„Nem is tudom, mit mondjak, mert egyrészt mindig is egy igazi seggfej voltál, másrészt viszont az F1-nek hiányozni fog az egyik vezéralakja. Kivel veszekszem majd ezután? Kit fogok gyűlölni imádni, ahogy mondani szoktad? Wolff és Horner együtt 14-et nyert meg az elmúlt 15 világbajnoki címből. Nem rossz statisztika” – olvassa fel az osztrák üzenetét Horner, azt is elárulva, ő mit válaszolt.

„Szerettem veled hadakozni az elmúlt években. Köszönöm, hogy az ellenfelem voltál, hogy piszkáltál. Ahogy a statisztika is mutatja, más a közeledbe sem ért. A legjobbakat a jövőre! Utóirat: vágass hajat!”