Bő egy hónappal ezelőtt, július elején jelentették be, hogy a Red Bull Racinget a kezdetektől, 2005-től irányító, nyolc egyéni és hat konstruktőri bajnoki címig juttató Christian Hornert azonnali hatállyal eltávolították a csapatfőnöki posztról.

Az 51 éves angol a bejelentés délelőttjén Milton Keynesben könnyekkel küszködve röviden elbúcsúzott a dolgozóktól, majd távozott is. Hornert ugyan felmentették a munkavégzés alól, de a Red Bull-lal 2030-ig szerződéssel rendelkező szakember papíron még a Red Bull Racing, a Red Bull Technologies és a Red Bull Powertrains vezérigazgatója maradt – egészen mostanáig.

Az energiaital-gyártó és a volt főnök jogászai minden bizonnyal mostanra egyeztek meg a távozás, az akár több tízmillió fontos végkielégítés részleteiben, ugyanis csütörtökön jegyeztették be a brit cégjegyzékbe (Companies House) a változást, miszerint Horner már egyik vállalatnál sem CEO.

Horner utódja a csapatfőnöki poszton a Racing Bullstól előléptetett Laurent Mekies lett.