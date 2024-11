Ezúttal könnyebb mesélnem az autó külsejével, mett leült velünk beszélgetni Thomas Sycha, a MINI külső formatervezési vezetője, aki segített értelmezni a formatervet.

Nagyon messziről jön a legújabb MINI 1 /68 Kedves figyelmességként piros-fehér-zöld tetejű Lego-Aceman jelezte a magyar csapat asztalát a vacsoránál Kedves figyelmességként piros-fehér-zöld tetejű Lego-Aceman jelezte a magyar csapat asztalát a vacsoránál Fotó megosztása: 2 /68 Hossza 4079, szélessége, 1754, magassága 1514 mm. Jó nagy a 2606 mm-es tengelytáv Hossza 4079, szélessége, 1754, magassága 1514 mm. Jó nagy a 2606 mm-es tengelytáv Fotó megosztása: 3 /68 Nem találtam gyári adatot az alaktényezőre Nem találtam gyári adatot az alaktényezőre Fotó megosztása: 5 /68 Crossover vagy kiskocsi is lehet. Az Aceman egy alig megemelt tetővonalú kisautó Crossover vagy kiskocsi is lehet. Az Aceman egy alig megemelt tetővonalú kisautó Fotó megosztása: 6 /68 17-19-es a gyári felniméret, utóbbi majdnem a duplája a 10 colnak, amekkora az Alec Issigonis-féle ős Mini kereke 17-19-es a gyári felniméret, utóbbi majdnem a duplája a 10 colnak, amekkora az Alec Issigonis-féle ős Mini kereke Fotó megosztása: 7 /68 160 illetve 170 km/óra a végsebesség, a JCW sportmodellt elengedik 200-ig 160 illetve 170 km/óra a végsebesség, a JCW sportmodellt elengedik 200-ig Fotó megosztása: 9 /68 Kemény vagy habosított műanyag helyett otthonos textil borítja a műszerfalat Kemény vagy habosított műanyag helyett otthonos textil borítja a műszerfalat Fotó megosztása: 10 /68 Épphogy befér egy szabványos kabinbőrönd a 300 literes, magas peremű csomagtérbe Épphogy befér egy szabványos kabinbőrönd a 300 literes, magas peremű csomagtérbe Fotó megosztása: 11 /68 11,1 méterrel túl nagy a fordulókör 11,1 méterrel túl nagy a fordulókör Fotó megosztása: 13 /68 Fotó megosztása: 14 /68 Fotó megosztása: 15 /68 A nyolcszögletű hűtőmaszk színe a kiviteli szinthez igazodik A nyolcszögletű hűtőmaszk színe a kiviteli szinthez igazodik Fotó megosztása: 17 /68 Megjelenik a felszereltségi szint Megjelenik a felszereltségi szint Fotó megosztása: 18 /68 Felárért háromféle lehet a menetfény Felárért háromféle lehet a menetfény Fotó megosztása: 19 /68 Kerek fényszóró nélkül is elsőre MINI-ként azonosítható Kerek fényszóró nélkül is elsőre MINI-ként azonosítható Fotó megosztása: 21 /68 Elöl-hátul háromféle formát rajzolhatnak ki a LED-ek Elöl-hátul háromféle formát rajzolhatnak ki a LED-ek Fotó megosztása: 22 /68 Elöl-hátul háromféle formát rajzolhatnak ki a LED-ek Elöl-hátul háromféle formát rajzolhatnak ki a LED-ek Fotó megosztása: 23 /68 Elöl-hátul háromféle formát rajzolhatnak ki a LED-ek Elöl-hátul háromféle formát rajzolhatnak ki a LED-ek Fotó megosztása: 25 /68 Elöl-hátul háromféle formát rajzolhatnak ki a LED-ek Elöl-hátul háromféle formát rajzolhatnak ki a LED-ek Fotó megosztása: 26 /68 9,44” vagy 24 cm a kerek érintőképernyő képátlója 9,44” vagy 24 cm a kerek érintőképernyő képátlója Fotó megosztása: 27 /68 Megmaradt a jellegzetesen MINI-s kapcsolósor Megmaradt a jellegzetesen MINI-s kapcsolósor Fotó megosztása: 29 /68 Az alsó kormányküllő valójában egy szövetcsík, ez is egy új ötlet. A kijelző képátlója 9,44", a grafika igényes Az alsó kormányküllő valójában egy szövetcsík, ez is egy új ötlet. A kijelző képátlója 9,44", a grafika igényes Fotó megosztása: 30 /68 Jó a minőségérzet, kétküllős kormánykerék jár alapkivitelben Jó a minőségérzet, kétküllős kormánykerék jár alapkivitelben Fotó megosztása: 31 /68 Jellegzetesek az ajtóbehúzó szarvak is az oldalkárpiton, jól megragadhatók Jellegzetesek az ajtóbehúzó szarvak is az oldalkárpiton, jól megragadhatók Fotó megosztása: 33 /68 Szűk a hely hátul és kényelmetlenül meredek az üléstámla Szűk a hely hátul és kényelmetlenül meredek az üléstámla Fotó megosztása: 34 /68 Hasznos a töltősziget két USB-C csatlakozóval Hasznos a töltősziget két USB-C csatlakozóval Fotó megosztása: 35 /68 A műszerfalból is árad a hangulatvilágítás a a lyukakon át A műszerfalból is árad a hangulatvilágítás a a lyukakon át Fotó megosztása: 37 /68 Fotó megosztása: 38 /68 Jellegzetesek az ajtóbehúzó szarvak is az oldalkárpiton, jól megragadhatók Jellegzetesek az ajtóbehúzó szarvak is az oldalkárpiton, jól megragadhatók Fotó megosztása: 39 /68 Jellegzetesek az ajtóbehúzó szarvak is az oldalkárpiton, jól megragadhatók Jellegzetesek az ajtóbehúzó szarvak is az oldalkárpiton, jól megragadhatók Fotó megosztása: 41 /68 Kényelmes és rendesen tart a vezetőülés Kényelmes és rendesen tart a vezetőülés Fotó megosztása: 42 /68 Ilyen az alapverzió a konfigurátorban, középen átmenő menetfénnyel. Kép: Mini.hu Ilyen az alapverzió a konfigurátorban, középen átmenő menetfénnyel. Kép: Mini.hu Fotó megosztása: 43 /68 Hátul is független a kerékfelfüggesztés, három lengőkarral Hátul is független a kerékfelfüggesztés, három lengőkarral Fotó megosztása: 45 /68 November 9-én kezdődik a hazai forgalmazása, alapára a nettó 38,5 kilowattos akkuval 14 070 000 Ft November 9-én kezdődik a hazai forgalmazása, alapára a nettó 38,5 kilowattos akkuval 14 070 000 Ft Fotó megosztása: 46 /68 Méretben a Countryman és a Cooper között van Méretben a Countryman és a Cooper között van Fotó megosztása: 47 /68 184, 218 és 258 lóerős lehet az Aceman, mindig elsőkerék-hajtással 184, 218 és 258 lóerős lehet az Aceman, mindig elsőkerék-hajtással Fotó megosztása: 49 /68 9,44” vagy 24 cm a kerek érintőképernyő képátlója 9,44” vagy 24 cm a kerek érintőképernyő képátlója Fotó megosztása: 50 /68 Kis keretbe szorulnak a telefontükrözéssel megjelenített alkalmazások Kis keretbe szorulnak a telefontükrözéssel megjelenített alkalmazások Fotó megosztása: 51 /68 Fotó megosztása: 53 /68 Fotó megosztása: 54 /68 299-309 km a WLTP szerinti hatótáv a kisebb és 384-405 km a nagyobb akkuval 299-309 km a WLTP szerinti hatótáv a kisebb és 384-405 km a nagyobb akkuval Fotó megosztása: 55 /68 Jól gyorsul, de a legnagyobb öröme az, ahogy beveti magát a kanyarokba és nem engedi el az ívet Jól gyorsul, de a legnagyobb öröme az, ahogy beveti magát a kanyarokba és nem engedi el az ívet Fotó megosztása: 57 /68 160 illetve 170 km/óra a végsebesség, a JCW sportmodellt elengedik 200-ig. Kép: MINI/Wolfgang Groeger-Meier 160 illetve 170 km/óra a végsebesség, a JCW sportmodellt elengedik 200-ig. Kép: MINI/Wolfgang Groeger-Meier Fotó megosztása: 58 /68 Nagyon nagyot lehet vele autózni, crossover létére majdnem azt hozza, amit a ferdehátú Nagyon nagyot lehet vele autózni, crossover létére majdnem azt hozza, amit a ferdehátú Fotó megosztása: 59 /68 Hátul is háromféle lehet a LED-es grafika Hátul is háromféle lehet a LED-es grafika Fotó megosztása: 61 /68 Fotó megosztása: 62 /68 Fotó megosztása: 63 /68 Fotó megosztása: 65 /68 14,8 kWh/100 km: keveset fogyasztott az Aceman, de nem is tudtuk érdemben kipróbálni a dán országutakon 14,8 kWh/100 km: keveset fogyasztott az Aceman, de nem is tudtuk érdemben kipróbálni a dán országutakon Fotó megosztása: 66 /68 Kínában készül, a J05 kódjelű Aceman kifejlesztését is a Great Wall Motor és a BMW közös kinti cége végezte Kínában készül, a J05 kódjelű Aceman kifejlesztését is a Great Wall Motor és a BMW közös kinti cége végezte Fotó megosztása: 67 /68 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Tőle tudtuk meg, hogy az első két újkori MINI Cooper-generációban a motorházfedéllel együtt nyíló lámpakeret, az R50 oly emlékezetes megoldása, súlycsökkentési okból maradt ki a márka későbbi autóiból. De térjünk rá az Acemanre, mert van mit nézni rajta!

Szemből az autó elsőre MINI-ként azonosítható, jóllehet kicsit sem kerek a fényszórója. De az Aceman gyártója a kifelé-lefelé keskenyedő lámpákkal se kétséges. A családhoz tartozást a nyolcszögletű hűtőmaszk erősíti, amelyek színe a kiviteli szinthez igazodik. A formavilág neve charismatic simplicity, magyarul nagyjából karizmatikus letisztultságnak, karakteres egyszerűségnek mondható.

Szemből az alsó légbeömlő alatt haspajzsra utaló ezüst vagy bronzos sáv teszi picit terepjárósabbá az összképet, de ez ugyanúgy műanyag, mint az első kerékjáratok oldalborítása. A JCW chilivörös tetőfényezést kap és piros csíkok ékítik a motorházfedelét.

4079 mm kompakt crossover hossza, 1754 mm a szélessége és 1514 mm a magassága. Méretei alapján az Aceman lehet crossover, de besorolható kisautónak is. A Renault Clio 7,4 centivel alacsonyabb nála, a Citroën C3 viszont 7,6 centivel túlnövi, pedig mindkettő kiskocsi.

Tengelytávban is jól beosztotta a gyártó a Cooper és a Countryman közötti távolságot. Az Aceman 2606 mm-es tengelytávja mintegy 8 centivel hosszabb, mint a Cooperé és 9-cel kevesebb, mint a robosztus SUV formát öltő és méreteivel kompakt aszfaltterepjárók közé besoroló Countrymané.

Nem találtam gyári adatot az autó alaktényezőjéről, de valószínűleg igen jó, legalábbis a Cooper E csupán 0,28-as légellenállási együtthatójából következtetve.

17 hüvelyktől indul a felniméret, a legnagyobb gyári kerék 19-es, ami majdnem a duplája annak a 10 colnak, amekkora az Alec Issigonis-féle ős Mini keréktárcsája. Egyedi a hátrafelé megnyújtott, szögletesnek ható kerékjárat, amely a kerék után meredeken indul az alvázlemez felé.

Felszereltségtől függően változtatható az első és a hátsó fényszórók LED-fénymintája. Ennek lehet jelentősége, mert a brit zászlós grafikájú hátsó lámpa az angolok által leigázott Wales-ben vagy Skóciában nem kelt jó érzéseket, míg más piacokon szeretik a vevők.

Extraként az Aceman hátsó lámpájában háromféle formát rajzolhatnak ki a LED-ek. Választható a Union Jack, de más minta is. Felárért az első menetfényből is háromféle van, a menüből beállítható, hogy a fényszórók teljes körvonala világítson, csak L alakban vagy alul-felül párhuzamos vonásokkal. Az alapverzión egyszerűen vízszintesen kettéosztja a fényszórókat a menetfény.

Rákérdeztem Sycha úrnál, a MINI külső formatervezési vezetőjénél a hátsó ablaktörlőre, hogy miért nem fentről, a légterelő takarásából töröl ami szebbé tehetné az autó hátulját. Ez messze nem a Range Rover Evoque privilégiuma, egy Hyundai Tucson is csinosabb tőle.

Ők is gondolkodtak rajta, mert ezzel letisztultabb volna az Aceman fara, de az ablaktörlőt mozgató villanymotor túl sok teret igényel, elhelyezéséhez emelni kellett volna a tetőíven, rontva az alaktényezőt és a hatótávot. Ehhez járul egy funkcionális hátrány is: csak igen rövid ablaktörlőkar férne el, a fentről törlő lapáttal csak kis felületet lehet tisztán tartani, ráadásul többe is kerülne tőle az autó, hiába volna szebb.