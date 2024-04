Ha a külsőt feltűnőnek mondtuk, akkor az utastérre pláne illik ez a jelző – legalábbis az itt látható összeállításban. Nyilván a barna bőrhuzat az üléseken sem hétköznapi választás, de a kékkel (dark Petrol) kombinált kötött szövetbetétek dobják fel igazán a belsőt. Míg hátul a barna szín a domináns, elől a kék. A szövet borítással (ilyet láthatunk egyébként a Peugeot-nál, Volvonál) nemcsak valami az általánostól eltérőt hoznak a tervezők, de elfedhetik az olcsóbb műanyagokat. Az anyaghasználat és az összeszerelés egyébként általánosan jó.

Ha ez nem lenne elég, a külsőhöz hasonlóan belül is visszaköszönnek az aranyszínű betétek. Többek között a pohártartón, a kormányon, a szellőzőkön, a kilincseken.

Míg az előző MINI Countryman utasterében mindent a körnek rendeltek alá – bármerre néztük, azt láttunk -, az új generációban hagyományosabb a formai kép. Vannak különleges megoldások, így a függőleges szellőzők és kilincsek egészen egyediek.

Egy kör viszont nem tűnt el, sőt, sokkal hangsúlyosabbá vált: mégpedig a központi képernyő. A 240 milliméter átmérőjű OLED kijelző tovább viszi a klasszikus Mini-ben is használt, újkori testvéreiben is alkalmazott középre beépített kerek sebességjelzőt. Persze itt sokkal többet tud, hiszen gyakorlatilag minden funkciót ide költöztettek. Így például a klímának sincsenek már saját kapcsolói, de szerencsére állandóan elérhetőek a képernyőről, ahogy a telefon, navigáció és média is.

Sokféle funkciót ismer az Android alapú rendszer, azonban a fentieken túl nincsenek súlyozva, így bármit szeretnénk állítani, egy erdőben próbálunk utat találni. Például olyan funkciónál, hogy az adaptív tempomat helyett a sima sebességtartó automatikát használnák, vagy épp az adaptív tempomatnál mekkora legyen a követési távolság, azokat a menüből kell kikeresni, nyílván vezetés közben, ami baromira veszélyes. Ezt kb 2006 óta még sikerült a tempomat kapcsolói mellé telepíteni a BMW-nek, itt nem.

Szerencsére számunkra fontos funkciókat a MINI applikáció letöltése után feltehetünk egy gyorselérésű egyéni gombra. Lehet, hogy majd a hangvezérlés is segít majd, a tesztautóban nemhogy magyarul, de angolul sem tudott, több más általam nem beszélt nyelv mellett pl. a portugált ajánlotta az autó.

Bár nyilvánvalóan egy alomból való a BMW-s rendszerekkel, a MINI 9.0 néven futó menü nem hozza a bajoroknál megszokott szintet. Gyakorlatilag minden második alkalommal fekete képernyővel autóztam az indítás után 1-2 percig, mire összeszedte magát és használhatóvá vált. Ugyanígy a komfort ülés is – amely kiszálláshoz hátracsúszik, majd indítás után (elvileg) előre – néha már egy utcával arrébb autózva állította vissza a korábbi pozícióba az ülést. Az Android Auto-t (vezeték nélkül kezeli) a csatlakoztatott telefonom esetében hol felajánlotta, hol be kellett lépnem a menübe, kikeresni és kattintani, amikor ráeszmélt, hogy tényleg össze van kötve a telefonommal.

Maga a képernyő tűéles képet mutat, rendkívül részletgazdag megjelenítést ad. Ez nem elsősorban a grafikáknál hasznos, hanem a kameraképek esetében. A háttérképből van többféle, akár oldtimer, akár gokartnak nevezett sportosabb megjelenés is, ezekhez igazodnak éjszaka az utastér fényei is. A MINI applikációt használva továbbiakat is választhatunk.

Száműzte a vezető előtti hagyományos műszerfalat a gyár, felárért kérhetünk műanyag lapkára vetítő képernyőt. Ez elég is, hiszen a sebesség mellett a vezető száméra fontos információk megjeleníthetők rajta, így a navigáció, a vezetőtámogató rendszerek adatai is könnyen leolvashatóak.

Egyre több autóban keresnek új helyet az irányváltó karnak, automataváltó esetén, hiszen az már nem több egy mikrokapcsolónál. Gyakran nem sikerül ezt jól megugrani, a MINI viszont talán a legjobbat választotta. Nagyjából hasonló kézmozdulattal érjük el, azaz a sofőrtől jobbra lent keressük, de, ami fontos, közvetlenül a motorindító gomb mellett, azaz nem kell sokfelé nyúlkálni. Másrészről a váltókar eredeti helyén végig praktikus rekeszeket találunk, kiváló helyen van az indukciós töltő a telefonnak, de e felette és mögötte is újabb helyek várják az apróságainkat, akár a pohártartóban, akár MINI-s dobozban.

Eddig a MINI-k egyik leglátványosabb része volt a középkonzolon lévő kapcsolósor. Ezt részben tovább vitték azzal, hogy az említett motorindítás, váltó mellett a hifi hangerőgombja és az autó hangulatát befolyásoló kapcsoló egy csokorba jelenik meg. Mivel fekete platformon átlátszó/fekete karokat látunk, így kevésbé mutatós, ám mivel az EU-ban betiltják a krómot, így a régi sem maradhatott.

Kifejezetten tágas az új MINI Countryman. Az elöl ülök is komfortos távolságban ülnek egymástól és az ajtóktól. A fejtér a nyitható üvegtető ellenére kellően nagy. Hátul ülve is tágas a lábtér, ebből leadhatunk a csomagtartó javára, a 13 centis úton tologatható ülésekkel, amelyek háttámlájának dölésszöge is változtatható. Nemcsak ezzel kedveskedik a hátul utazóknak a MINI, de szellőző rostély és USB C-s töltő-csatlakozó (elöl is van kettő) jut nekik.

A vezetőülés alapvetően sportos jellegű, jól tartja a testet, az ülőlapja lehetne kissé hosszabb. A legalsó állásában személyautósabb a vezetési pozíció, de ekkor is szabadidőd-autós marad, mindvégig láthatjuk az előttünk futó motorháztetőt. Jó fogású a kormánykerék, amely extrémvastag karimát kapott, szerencsére, ahol kell -3 és 9 óránál- vékonyabb.

Összességében jó szavakkal lehet illetni a belsőt, modern, otthonos, komfortos: jó benne lenni.