Idén, 11., vadonatúj csapatként lépett be a Forma-1-be az amerikai Cadillac, mely az eddigi hét fordulón alapvetően „monokróm”, fekete-fehér színátmenetes autókkal küldte pályára Sergio Perezt és Valtteri Bottast.

Az alakulat most bemutatta első színes festését: a hétvégi Brit Nagydíjon piros-fehér-kékben pompázik az autó az amerikai függetlenségi nyilatkozat 1776. július 4-i – az ottani értelmezés szerint az Egyesült Államok születése/születésnapja – aláírásának 250. évfordulójára.

A Cadillacnek jobban ki sem jöhetett volna a versenynaptár, hiszen a Brit Nagydíjon épp az egykori „elnyomó” otthonában villoghatnak – nem mintha a briteket negyed évezred után különösebben izgatná az egykori 13 gyarmat elszakadása.

De gondoljon bárki bármit is a történelemről, az biztos, hogy a Cadillacek az eddiginél jóval színesebb, látványosabb fényezéssel futnak majd, íme:

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3 fotó

Nem az amerikai csapat az egyetlen, amelyik alkalmi festéssel készül, a címvédő és tavalyi silverstone-i győztes McLaren például túlnyomóan fehérben versenyez majd: