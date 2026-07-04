Azt már megszokhattuk, hogy néhány Forma-1-es pilóta szeret különleges szettben megérkezni a paddockba, mielőtt magukra öltik a hivatalos csapatruházatot. A Brit Nagydíj csütörtöki napján azonban a divat jóval nagyobb teret kapott a silverstone-i bokszutcában, mint egyébként szokott. Mindez a Williams partnerének, a M&S divatcégnek köszönhető, akik

kifutóvá alakították a garázsok előtti területet,

ahol 50 modell részvételével rendeztek divatbemutatót. A show során a legfrissebb nyári darabokat mutatták be a résztvevők egy, az alkalomra speciálisan “felöltöztetett” F1-es bemutatóautó mellett.

Mondhatjuk meglepőnek is, hogy ilyen történt, bizonyos szempontból viszont inkább az a meglepő, hogy eddig nem történt még hasonló – leszámítva a monacói, időnként az aktív versenyzők bevonásával tartott bemutatókat. Mindezt annak fényében írjuk, hogy a Louis Vuitton a Forma-1 egyik kiemelt partnere. Az F1-es divatozás jövőre pedig még komolyabb fokozatra kapcsol majd azáltal, hogy az Alpine főszponzora a Gucci lesz.