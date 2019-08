Tehát: ez nem autó, nem motor, hanem egy “nehéz négykerekű motorkerékpár”, egy L7e kategóriás – valami. Utánanéztünk, hogy mivel lehet vezetni, és azt találtuk, hogy B kategóriás jogosítvánnyal szinte biztosan, A-ssal pedig talán. Mivel motorkerékpár-rendszáma van, nem kaphat zöld rendszámot (az csak autókhoz járhat), viszont mivel négy kereke van, kell rá parkolási díjat fizetni. Hiába ülnek benne az utasok egymás mögött, a gép nem elég keskeny, hogy elférjen a dugóban a sorok között. Ráadásul ez nem is lenne szabályos, mert ezt csak kétkerekű motorkerékpárok tehetik meg a KRESZ szerint – ahogy a buszsávot is csak azok használhatják, a Twizy nem. Szóval ebben a nyitott, az időjárástól alig védett, se nem hűthető, se nem fűthető utasterű dobozban ott kell szívni a kipufogógázt a kocsik között, velük együtt haladva.

Teljesítménye a városi jövés-menéshez elég, de 80 km/h-ra korlátozott végsebessége már pont kevés ahhoz, hogy a forgalommal együtt haladhassunk országúton. Még a kamionokhoz se lehet igazodni vele, hisz a szabályok ellenére azok is 90-nel mennek, és higgyék el nekem, nem jó érzés a 450 kilós, 14 lóerős Twizy tükreiben azt látni, ahogy épp meg akar ölni a cammogásunk miatt feldühödött Scania.

Ingyen tölteni se lehet. A kis akkut, amely városban 70-80, országúton úgy 50 km-re elég hatótávot biztosít, 3,5 óra alatt tölti fel a 230 voltos otthoni konnektorról a 10 amperes fedélzeti töltő, és a Renault-nál úgy gondolták, ez elég is, nem kell bonyolítani a rendszert sem AC, sem DC gyorstöltéssel. Talán igazuk is van, csak hát a nyilvános utcai töltőkön nincs 230 voltos aljzat…

Így hát hiába a Twizy összes jópofasága és érdekessége, nem csoda, hogy alig fut belőle magyar rendszámos példány. És persze az is rontja a vásárlási kedvet, ha valaki beleszeret (pedig sokan beleszeretnek, úgy nézik, kérdeznek róla, mintha valami újdonság lenne, a gyerekek pedig mind imádják), hogy jó állapotú, újszerű példányt még használtan is négymillió forint körüli összegért, egy 5-6 éves Nissan Leaf áráért lehet kapni belőle! Új ára nálunk épp ezért nincs is, a Renault hivatalos honlapján nem is szerepel a Twizy, pedig ma is gyártják Valladolidban, a képességeihez jobban passzoló piacok számára.