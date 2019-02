Végre odabent is van élet egy szép Mazdában! A kifutó 3-as és a 6-os sokkal szürkébb, unalmasabb belül, mint amire a külső megjelenése alapján számít az ember. Az új 3-as utasterét sem lehet különösebben izgalmasnak nevezni, de az egyszerűségében szép, masszivitást és minőséget sugalló berendezés a meredeken lezuhanó, kicsit retrós, 30-40 évvel ezelőtti amerikai és amerikát utánzó japán autókra emlékeztető műszerfal-kialakítással és a háromküllős, sportosan egyszerű kormánnyal nagyon szimpatikus. Most, amikor már kezdünk megcsömörleni az érintőképernyőktől és a virtualitástól, a Mazda3 keskeny, nem tolakodó főképernyője, a virtuális betéttel együtt is analóg hatású műszeregysége és ez a kellemesen klasszikus, egyszerű szellőzőrostély-sor barátságos, otthonos érzést ad annak, aki az ezredforduló előtt szerzett jogosítványt, de szerintem annak is tetszik, aki már úgy nőtt fel, hogy sosem látott igazi papírtérképet az autóban.

Érdekes gondolat a Mazdától, hogy az elérhető extra kárpitokkal is megkülönbözteti a szedán és az ötajtós belterét: piros bőr csak a rövidebb, fehér csak a hosszabbhoz kapható.

A keskeny A-oszlopokkal állítólag jobb lett a kilátás, az új ablakmosóval az ablaktörlő tisztábbra törli a szélvédőt, az előrébb került váltókar jobban kézre esik, a kormány állítási tartománya tengelyirányban egy centivel megnőtt (így most 70 mm a kormány játéka). Írja ezeket a sajtóanyag. Azt viszont nem írja, hogy az előddel centire azonos hosszúságú és 25 mm-rel nagyobb tengelytávolságú új ötajtós, amit kipróbáltunk, tágasabb-e odabent – de szerintem nem. Hátul pedig egyértelműen szűkebbnek is érződik, az icipici oldalablakokkal (amik viszont, mentségükre szóljon, teljesen lesüllyednek az ajtóba lehúzáskor). Az előző ötajtós 3-as családibb, gyerekbarátabb kocsi volt, az új generációból viszont, akinek fontos, hogy ne süllyedjen depresszióba hátul a sötétben a csemetéje, inkább vegye meg a kevésbé attraktív, de hátul is élhető szedánt.

A fedélzeti elektronika sokat korszerűsödött, van már 360 fokos parkolókamera-rendszer, karos helyett motoros kézifék (sajnos), alapáron is nyolchangszórós audiorendszer, és up-to-date konnektivitást biztosító HMI, 8,8 collos kijelzővel – ami viszont nem érintőképernyős, a Mazda valamiért, talán már egyedüliként az autóiparban, továbbra is a forgó-nyomótárcsás menüvezérlésben hisz. A Mazda3 kütyüinek adu ásza a szélvédőre vetítő Head-Up Display, ami még extraként is nagy szám lenne ebben a kategóriában, de nem extra, hanem alapáron jár minden új 3-ashoz!