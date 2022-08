Addig vegyél dízelt, amíg még van?

Kellemetlen a lassan reagáló, hosszas nyomva tartást igénylő motorindító és leállítógomb. A pontatlanul megvezetett kézi sebességváltó váltógombja ritka otromba, bumfordi elem, tényleg nem tudom, mit keres a 308-as Peugeot makulátlan ízléssel megrajzolt belső terében.

Ellenben egy volumenmárka elöl hajtó autójától nem szoktam olyan jó, olyan mélyre engedhető üléshelyzethez, amit a tesztelt Peugeot 308 és a technikáját megöröklő Astra kínál. Sokkal jobb az autó tömegközéppontjához közelebbi üléspozícióból megindítani a kanyarokat, mint magas bakon billegve.

Sajnos a tesztautó gyári gumiabroncsa, bár prémiummárka terméke és közel sem volt kopott, száraz aszfalton nem hozta azt a tapadást, amit a hasonló méretű, súlyú, technikájú tesztautókban megszoktam. Más kerékszettel jobb lehet a helyzet, de a hamar jelentkező orrtolás miatt az igazán gyors kanyarokat el kellett engedni.

Ezt a malőrt leszámítva a 308 nagyon érett autónak hat. Futóműve visszafogott hanggal és elég ügyesen emészti fel az úthibák ütéseit. A 130 lóerős dízel a már 1750-es fordulatszámtól krémesen érkező 300 Nm nyomatékkal pont arra elég, hogy ne legyél alárendelt szerepben a forgalomban és kevés morfondírozást igényeljen egy előzés. A 3500 felett kifulladó dízelmotor nem arra jó, hogy férfimódra vezess, reszkessen a nő.

Nyugodt utazásban nyerő a BlueHDi 308. A dízelek között finom járású, kulturáltan működő négyhengeres jól szigetelt zaja a fülnek kellemes, mély hangszőnyeget terít alánk, amin a takarékos és szépen futó autó lágyan tovasuhan.

230 ezer Ft az AGR-tanúsítványos első komfortülések felára, amiben az ülésfűtés és az utas oldalán is állítható deréktámasz is benne van. Tényleg nagyon jók és nem is drágák az Opel átvételével a francia konszerntársakban is terjedő ülések, de nélkülözhetők. A tesztautóban lévő sima első ülések is kényelmesek, a vezetőében kézzel állítható a deréktámasz. A kihúzható combtámasz nélküli ülés rendesen tart kanyarban és a nálam megtermettebb, testesebb emberek is jól elférhetnek benne.

Az adaptív tempomat eltalált ritmusban lassít-gyorsít. A kézi váltósban 30-180 km/óra között működik, a nyolcfokozatú automatában állóra fékezésig, automatikus újraindulással. Ma már szokatlan, hogy a sávban tartó rendszer nem a felfestések középvonalán vezeti az autót, hanem a sáv két széle között pingpongozik vele.