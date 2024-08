Alaposan átnyálazva az árlistát, még egy szedán karosszériaverzió is meghúzódik csendben, kizárólag dízelmotorral 11 970 000 forintos listaáron. Igen, ez a Ford Focus árszintje, de kibelezett, fapados alapmodell nincs is már, itt minden Titanium, meg ST-Line, és ezek leszármazottai. Különféle soha vissza nem térő, de azért sokáig tartó akciókkal most vannak darabok tízmillió forint alatt is, Titanium Business elnevezéssel, ahogy azt a név is sugallja, csak vállalkozások, cégek számára.

Ezért maradjunk is csak a tiszta listaáraknál! Tehát, az ötajtós 125 lóerős Ford Focus 11,27 millió forintba kerül, ugyanez kombiként 11,54 millió. Minimális felár a praktikumért cserébe, a 155 lóerős kivitel dinamikájáért pedig 12,69 millió forintot kell fizetni.

A tesztautó és aut. váltós vetélytársai – Listaár, forint Ford Focus 1,0 EcoBoost Titanium DC7 (155 LE) 11 970 000 Kia Ceed 140 T-GDI DCT Fusion Plus (140 LE) 9 999 000 Opel Astra 1,2 Turbo GS aut. (130 LE) 10 810 000 Škoda Scala 1,5 TSI DSG Selection (150 LE) 10 151 350

Aki aggódna a kis lökettérfogatú, nagy teljesítményű motor megbízhatósága miatt, azt 2+3 éves jótállással nyugtatja a Ford, amit 250 000 kilométeres futásteljesítményig lehet bővíteni, a hajtáslán c elemeire pedig akár 8 évig tartó Ford Protect garanciát is kérhetünk, igaz ezt 150 000 kilométerig kínálja a gyártó.