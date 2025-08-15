Kicsit sem teherautós vagy igénytelen a belső tér. Egyenként 12,3” a műszeregység és az érintőképernyő képátlója is, a grafika és a felbontás is rendben van. A monitorok közös panelben laknak, házukon nincsenek fizikai gombok, kapcsolók vagy rögzített érintőgombok.

A fülke a hátul utazóknak átlagon felüli lábteret nyújt és az üléspad is valamivel kényelmesebb a megszokottnál, mert nincs bántóan alacsonyan, így nem kell erősen meghajlított lábbal gubbasztaniuk a hátul ülőknek, ha nem nőttek túl nagyra.

Elöl az ülés magassága csak egyben változtatható, jobb volna, ha az amúgy kényelmes ülés dőlésszöge is állítható volna billentéssel. A belső világítás mindkét üléssorban jó fényt ad, dicsérhető részlet a hátul is végigfutó, akadályérzékelős ablakemelő és az adaptív pohártartó, rugós támaszokkal különböző méretű ibrikeknek.

Gyors és fájdalommentes az okostelefon-integráció, legalábbis Android-vonalon, amit az én telefonommal ki tudtam próbálni.

Vezeték nélkül is tükrözhető a készülék, ami az induktív töltőtálcával nagyon kényelmes megoldás. Tetszett, hogy itt jól rálátsz a telefonra, a vezeték nélküli töltő nem egy mélyedésben van. USB A- és C-csatlakozót is kapunk a kütyük töltéséhez, csatlakoztatásához. Hátul USB-A-s a töltő a hátsó utasok légrostélyai alatt.

Egy pickup nemcsak arra jó, hogy adócsalással, a traktorra elszámolt gázolajjal olcsóbban járjon vele a tulaja. Egy 4×4-es platós kisteherautó sokoldalú munkaautó, tehát fontosak a praktikus, nagy rakodóhelyek, amivel jól áll a tesztelt Maxus T60 MAX.

Az utasok közötti mélyedés feletti pohártartó kivehető, a tér középen osztott, de az üreg egész hosszában használható lehet az elválasztófal kivételével. Így közel fél méteres tárgyak beférnek ide, mert a fokozatválasztó helytakarékosan a kormányoszlopból nő ki.

Előrehajthatók a hátsó üléstámlák, mögöttük van némi hely és a ledöntött támlákra rakodhatunk. Ez messze van a rendes csomagtértől, de egy platódoboz nélküli pickupon minden védett csomagtároló helynek örülni kell.

Vannak rémesen elrontott dolgok az autóban. A fényszóró csak a menüből kapcsolható be-ki és ott állítható be automatikusra is, hogy kevesebbet kelljen vele szenvedni.

A közvetlen kapcsoló hiányának megálláskor is kárát látjuk, mert a tompítottra állított világítás nem kapcsol le magától, hanem a motor leállítása után hangjelzés figyelmeztet az égve felejtett fényszóróra. Tehát újra irány a menü.

Remélhetőleg a kritika és az importőr visszajelzése nyomán a hasonlóan bornírt megoldások eltűnnek a közeljövőben, akárcsak az adaptív sebességtartás 120 km/órás felső határa. Nagyobb sebességet az autó nem engedett beállítani, de egy távoli frissítés ezen is javíthat.