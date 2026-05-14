A világ egyik legismertebb közösségi médiás alakja, a testvérével, Logannel együtt a YouTube-on befutott, mára a különböző platformokon együttesen közel 80 milliós követőtáborral rendelkező, profi bokszolói karrierbe is kezdő Jake Paul az évek alatt hatalmas vagyont gyűjtött, különböző becslések 100-200 millió dollár közé teszik azt.

Paulnak számos méregdrága autója van, köztük több Ferrari is – 296 GTB, SF90 Stradale, Purosangue – akad a gyűjteményében, melyek közül kettőt eredeti céljuktól egészen idegen munkára fogott a napokban.

A 29 éves amerikai a kanárisárga Ferrari 296 GTB és SF90 Stradale kipufogógázait hasznosította, azokat csöveken a medencébe vezette, „maranellói jakuzzit” hozva létre. A forró gázoktól szépen buborékolt a víz, minden bizonnyal a hőfokkal sem volt gond, de érdemes megjegyezni, hogy még a legmodernebb belső égésű motorok gázai is mérgezőek közvetlen közelről, nagyobb mennyiségben belélegezve, így senkinek sem javasoljuk, hogy utána csinálja a mutatványt.

Ami az autókat illeti, a 296 GTB-t 2021-ben mutatta be a Ferrari, az első hathengeres (2,9 literes V6-os, így jön ki a név) erőforrással szerelt közúti típusaként. A 663 lóerős belső égésű motorhoz 167 lóerős villanymotor társul, a hibrid erőforrás rendszerteljesítménye 830 LE. Az autó 2,9 mp alatt van 100-on, 7,3 mp alatt jut 200 km/óráig, végsebessége 330 km/óra felett van – Paul a maga példányáért saját bevallása szerint 421 ezer dollárt (mai árfolyamon 129 millió Ft) fizetett.

A 2019-ben bemutatott SF90 a Ferrari az első plug-in hibrid hajtású modellje, melyet az alapító Enzo Ferrari születésének 125. évfordulójára hoztak ki. Az összkerékhajtású sportkupét 780 lóerős, 3990 cm³-es V8-as motor mellett három elektromotor mozgatja, a rendszerteljesítmény így az 1000 lóerőt is eléri. 2,5 mp alatt van 100-on, a 200 km/órához 6,7 mp kell neki; végsebessége 340 km/óra. Az influenszer a maga példányáért 700 ezer dollárt (214 millió Ft).

Bár feljebb azt írtuk, senki se próbálja ki a kipufogós pezsgőfürdőt, valójában már mi magunk is megtettük ezt egyszer, igaz, ott csak egyetlen, 2,4 literes turbódízel pöfögött a Fiat Fullback platóján kialakított pancsolónkba, de az se sokáig…