Az idei Google I/O fejlesztői konferencia felvezetéseként a kaliforniai techóriás bejelentett néhány olyan Android-frissítést, ami sok magyar autós számára is észrevehető változást hoz majd.

változások egyaránt érintik azokat, akik a hagyományos Android Auto segítségével tükrözik a telefonjukat a központi kijelzőre, és azokat is, akiknek a járműve már gyárilag a Google-alapú infotainment rendszert használja.

Az idén érkező legújabb frissítésekkel a “teljes képernyő” végre tényleg azt jelenti majd, amit a szó takar. Az autóipari belsőépítészek és dizájnerek az elmúlt években láthatóan folyamatosan újabb és újabb, egyre extrémebb formájú kijelzőket találtak ki.

A telefonos tükrözések – mint az Apple CarPlay és az Android Auto – eddig egyszerűen nem tudták tartani velük a lépést: maradtak a klasszikus téglalap alakú formátumnál, ami egy suta “kép a képben” elrendezést, vagy vastag fekete kereteket eredményezett.

Végre megtalálták a megoldást erre a problémára, a Google új fejlesztése dinamikusan tölti majd ki a rendelkezésre álló teret. Erre jó példa a MINI kör alakú kijelzője, amiben eddig az Android Auto egy kis kocka volt középen.

Ezentúl a felület a bal oldali ívelt peremtől a jobb oldaliig nyújtózkodik, és csupán alul-felül hagy szabadon egy kis sávot a jármű saját adatainak. A Google külön kiemelte a BMW Neue Klasse infotainment rendszerét és annak szabálytalan, négyszög alakú kijelzőjét is, amelyet a megújult Google Térkép végre maradéktalanul képes kitölteni navigáció közben.

A kijelző formájától függetlenül az új frissítés személyre szabható widgeteket is hoz, amelyeken a kedvenc névjegyeinket, fotókat vagy az időjárást jeleníthetjük meg.

Ezek a widgetek egy áttetsző rétegként lebegnek majd a Google Térkép felett, így például a zenelejátszó anélkül jelenik meg, hogy kitakarná a térképet és a navigációs utasításokat. Maga a térkép is szintet lép: az “immerzív navigációnak” hála már 3D-s épületeket és felüljárókat is láthatunk rajta.

Google hivatalosan is beemeli a videólejátszást az Android Auto funkciói közé. A rendszer biztonsági okokból kellően okos ahhoz, hogy ha D-be húzzuk az előválasztó kart és elindulunk, automatikusan átváltson csak hangalapú lejátszásra, elkerülve a figyelemelterelést. A Google szerint ez zseniális a videós podcastekhez, hiszen vezetés közben… nos, sima podcast lesz belőlük.

Ami a mesterséges intelligenciát illeti: ha az Android Autót a Gemini Intelligence funkciókkal felvértezett telefonra kötjük, a varázslat a központi kijelzőre is átköltözik. A jelenleg kizárólag az új Pixel 10 okostelefonokon elérhető Magic Cue technológiával a rendszer egyetlen érintéssel küldhető válaszokat javasol majd. Például egy kattintással elküldhetjük a találkozónk címét a partnerünknek, vagy rögzíthetünk egy naptárbejegyzést vezetés közben.

Az autó rendszerébe épített Google alapú szoftvereket sem ússzuk már meg AI-segítő nélkül: a Google Gemini megkapja a kontextusfüggő helyzetfelismerést. Lényegében “megismeri” az adott autó paramétereit, és képes típusspecifikus kérdésekre válaszolni.

A világcél által bemutatott példában a sofőr egyszerűen megkérdezi a hangasszisztenst, hogy befér-e az új tévé doboza a csomagtartóba. Ilyenkor a Gemini elvileg hiteles adatok alapján ad egy határozott igen vagy nem választ.