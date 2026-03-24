Eléggé ráfeküdt az utóbbi időszakban a Google az autósok számára hasznos alkalmazásokra. Nemrég a Vezess is beszámolt arról, hogy több mint tíz éve nem látott átalakuláson megy keresztül a Google Térkép navigációja, mely igazán hasznos funkciókkal bővül.

Itt azonban nem álltak meg. Frissítették az Android Autót, azt a klienst, melynek köszönhetően telefonunk képernyőjét tükrolözhetjük az arra alkalmas autók fedélzeti rendszerére, így azon futtathatjuk a különböző mobilappokat. A szoftver új, 16.5-ös verziójáról a Play Áruházban nem sokat közöltek, csupán pár hibajavítást említenek a frissítés jellemzőinél, azonban az Autoevolution szerint ennél jóval többről van szó. Használat közben kívülről ugyan nem látszik semmi változás, de a program kódjai ígéretes dolgokat rejtenek.

A lap azt írja, a Google arra törekszik, hogy az Android Auto és a fedélzeti rendszerek még mélyebben összefonódjanak, mint eddig. Erre vonatkozóan a kódsorok két funkció lehetséges érkezéséről árulkodnak: az Android Autóból történő közvetlen rádióállomás-váltásról,

valamint a klímaszabályozásról.

Előbbi talán nem annyira kulcsfontosságú opció, tekintettel arra, hogy a modern autók kormányáról vagy egy extra karról szinte mindig vezérelhető a rádió. A klímaszabályozás lehetősége azonban tényleg nagy lépés lenne, főleg egy olyan korszakban, amikor az autók belteréből egyre több gomb tűnik el, és még a hűtést, illetve a fűtést is az érintőképernyőről kell beállítani.

Ezekben az esetekben a telefontükrözés sokszor meggátolja a gyors hőfok-, illetve légbefúvás beállítását. Ha nincs dedikált gombja vagy érintőfelülete a gyors főmenübe történő visszalépésnek, akkor az Android Autóban kell megkeresni a lehetőséget, hogy visszalépjünk a gyári képernyőre, beállítsuk a klímát, majd visszalépjünk ismét az Android Autóhoz. A plusz lépések kiiktatásával mindez gyorsabb, és nem mellékesen biztonságosabb lenne, hiszen jóval kevesebb ideig kellene az út helyett a kijelzőt figyelni.

A kódsorok arról is árulkodnak, hogy az Android Auto egyes funkciói widget formájában is megjelenhetnének az egyes autók gyári menürendszerében. Ez lényegében azt jelentené, hogy anélkül használhatnánk a telefonunk tudását az autóban, hogy az teljesen bitorolná a jármű kijelzőjét.