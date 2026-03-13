Pár hete a figyelmesebbek észrevehették, hogy megváltozott telefonjukon a Google Térkép alkalmazásikonja. Mint kiderült, ez csak egy apró lépése volt az egész applikáció megújításának. A program a Google állítása szerint az elmúlt évtized legnagyobb fejlesztését kapta, mutatjuk is a részleteket!

Kérdezhetsz a térképtől

Az egyik új funkció erőteljesen épít a Google saját mesterségesintelligencia-rendszerére, a Geminire. Az Ask Maps (Kérdezd a Térképet) gomb lényegében egy beépített MI-kliens, melynek hangutasítást adhat a sofőr, melyre helyalapú választ kaphat. Különféle komplex kérdéseket lehet így feltenni a térképnek, mely a feltételeknek megfelelően próbál találni helyeket. Ezek a feltételek sokrétűek lehetnek, vonatkozhatnak a nyitvatartásra, az ott lévők hozzávetőleges számára, az elérhető szolgáltatásokra, de akár egy több megállós útvonal is terveztethető így egy autós túrához. Mindezt a Google a helyek internetes leírásából, valamint az ezekről írt véleményékből rakja össze pillanatok alatt.

Nézd meg videón, hogy működik:

a videó a hirdetés után indul

Így tényleg lehetetlen lesz eltévedni

A kérdezős funkciónál is ígéretesebbnek tűnik az immerzív navigáció nevű újítás, ezzel kapcsolatban üzente azt a Google, hogy több mint egy évtizede nem kapott ekkora fejlesztést az app. Tény, hogy látványos a dolog: már első ránézésre látszik, hogy sima útvonalak helyett háromdimenziósabb élményt kapunk, ez már alapból könnyebbé teszi a fizikai helymeghatározást.

Ami még kifejezetten extra, az a forgalmi sávok részletes megjelenítése, kiegészítve azzal, hogy az adott navigációs helyzetekben mely sávok lehetnek a sofőr számára megfelelőek. Ezen túl a gyalogátkelőhelyek, a stoptáblák és a jelzőlámpák is megjelenhetnek az appban, utóbbira egyébként korábban már magunk is láttunk példát külföldön autózva.

Néz meg videón, hogy működik:

a videó a hirdetés után indul

Az újfajta megjelenés a Google szerint szintén a mesterséges intelligencia segítségének köszönhető, mely az Utcakép-adatokból, illetve más képforrásokból összeállítja az útvonalak részletes utcaszerkezetét. Ez azonban nem minden: kifinomultabbak, természetesebbek lettek a hangutasítások is, ezen felül jobb ajánlásokat képes adni a rendszer alternatív útvonalakra. Az újítással a Térkép arra is képes, hogy a célnál ajánlásokat küldjön, hol érdemes parkolni, a környéket pedig még a rajt előtt meg is nézhetjük az Utcaképen.

Az Ask Maps első körben az Egyesült Államokban és Indiában érhető el, míg az immerzív navigációt először az USA kapja meg, a következő hónapokban azonban kiterjesztik a legtöbb eszközre, melyen a Google Térkép használható.