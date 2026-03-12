Az idei adatgyűjtési időszak során a Google autói több mint 50 településen készítenek majd képeket a rájuk szerelt, különleges kamerarendszer segítségével.

A Google Térkép Utcakép szolgáltatása 2013 óta érhető el Magyarországon, azóta több alkalommal frissült az adatbázis, legutóbb tavaly.

Idén Budapest mellett többek között Debrecen, Kecskemét, Pécs, Veszprém, Siófok, Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Keszthely útjain lehet találkozni a Google autóival.

A felvételek közzététele előtt a rendszer automatikusan elhomályosítja az arcokat és a rendszámokat, így azok nem azonosíthatók. Emellett minden Utcakép-felvételen elérhető a „Hiba bejelentése” lehetőség, amelyen keresztül bárki kérheti további részletek – például ingatlanok, járművek vagy személyek – utólagos elhomályosítását.