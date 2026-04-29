Kibővíti a Mazda2 Hybrid belépő modellváltozatának a felszereltségét a Mazda. 2026-tól tehát minden esetben felár nélkül járnak a fűthető első ülések, a magasságában állítható első utasülés, a motoros hátsó ablakemelők, a fényre elsötétedő visszapillantó tükör, valamint a négyhangszórós audiorendszer.

Felsőbb felszereltségi szinteken fényezett küldő tükörházakat kapunk, kivéve a Homura kivitelen, ahol feketére festik azokat. Kiviteltől függően teljes LED-es lehet a fényszóró és a hátsó lámpatest, illetve az utastérben fényes fekete dekorelemek jelennek meg.

Három új színnel (Sky Grey, Charcoal Grey, Gern Green) bővül a paletta, ezek képeinken láthatók.

A vezetői környezet maradt a régi, a vezetőtámogató rendszerek közé felvették a vezetőt figyelő, figyelemvesztést vagy fáradtságot észlelő infravörös kamera (alapfelszerelés.)

A Mazda nem nyúlt a hajtáslánchoz: a 1,5 literes benzinmotorra épülő full hibrid összteljesítménye 116 lóerő, az autó álló helyzetből 9,7 mp alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége 175 km/óra. A mérleg másik serpenyőjében 3,7 – 4,2 l/100km átlagos üzemanyag-fogyasztás és 85-96 g/km CO2-kibocsátás örvendeztet.

Március óta megújult kivitelében készül a Mazda2 Hybrid, az első példányok mostanában érkeznek meg Európába.

