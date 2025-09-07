Visszatérő vendégeknek számítanak az utakon a Google autói azzal a szándékkal, hogy a techóriás minél aktuálisabb felvételeket mutasson a felhasználóknak a saját térképén. Magyarországon is többször jártak az úgynevezett Street View autók azóta, hogy 2013-ban kiterjesztették az utcakép-szolgáltatást.

Ennek ellenére nagyobb port kavart a Google-autók megjelenése a finnországi Oulainen lakosai körében: azzal vádolják az óriásvállalat egyik ottani sofőrjét, hogy számos magánudvaron és játszótéren is járt, sőt, az utcaképek ellenőrzése nyomán a helyiek arra a következtetésre jutottak, hogy „egyenesen az emberek ajtajai elé hajtott” – írja az Autoevolution.

Többen bejelentést is tettek a rendőrségen, ugyanakkor a hatóságok szerint alaptalan a vád, miszerint a Google-autók az utak feltérképezése céljából hajtottak be magánterületekre is. Nem is terveznek lépni az ügyben, mert szerintük tévedés történhetett: elképzelhető, hogy azért látták a Street View-autókat, mert a sofőrök sem tudják, mely utakon nem közlekedhetnek.

Azt a helyi sajtónak a Google is megerősítette, hogy a cég autói nem hajthatnak be magánterületre, de ha egy autó véletlenül mégis megtette, a tulajdonosok kérhetik az összes kép törlését.

Az egyik bejelentés szerint a Google autója egy játszótérről is felvételeket készített, ahová olyan utakon juthattak el, melyeket legfeljebb pedálos kis autóval lehet használni. Attól tartanak a lakók, hogy a térképalkalmazásban megjelent felvételeket később lopásokhoz vagy célpontok felkereséséhez fogják felhasználni. A rendőrség ezt valószínűtlennek tartja, elsősorban azért, mert a nyilvános utakat a Google Térkép segítsége nélkül is felkereshetik a tettesek.

Az érintett tulajdonosok számítógépen vagy a Google Térkép Android-, illetve iOS-applikációján keresztül is kérhetik az ingatlanuk elhomályosítását az utcaképeken – fontos azonban tudni, hogy a folyamat nem egyik napról a másikra történik meg, sőt, a Google további információkat is kérhet annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, valóban a bejelentő-e az ingatlan tulajdonosa.

