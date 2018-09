Teljesen nyitott állapotából már kis billentésre is magától súlyosan, mégis finoman csapódnak be az ajtók, az első beüléskor érezni a prémium-jelleget és a biztonságot is. A kormány mögül körülnézve a mai egyen-volvós belsőt látjuk magunk körül: függőlegesen tájolt tablet a középkonzolon, virtuális műszeregység a kormány mögött, kellemes tapintású és illatú anyagok és sajnálatosan kevés fizikai gomb. A központi érintőképernyő képe, színei, kontrasztja teljesen rendben van, a műszeregység grafikája viszont közel nem olyan szép, olyan éles, olyan áttűnés-mentesen animált, mint a Mercié vagy a VW-é, Audié. Szépek a keskeny, magas szellőzők a középkonzolon az elegáns tekerentyűkkel.

A térkínálat elöl teljesen jó, hátul viszont kicsit szűkebb, mint a tengelytáv ismeretében gondolnánk (2872 mm), felnőttek számára idegesítő, hogy a lábfejet nem lehet becsúsztatni a leengedett első ülések alá. Az utastér menet közben csendes, a klíma huzatmentesen és hatékonyan dolgozik, az audiorendszer pedig még maximális hangerő mellett is tisztán, volvósan jól szól.

A csomagtér 529 literes, a pótkerék-mentes mai világban ez erős átlagos érték egy kompakt-közép kombitól. Érdekes viszont, hogy lehajtott ülésekkel csak 1441 liter van pakolni: egy Golf Variant 1620 literes ilyenkor. Persze ez még mindig több, mint az előző V60-as 1241 literje, ami röhejes módon még a kortárs V50-énél is kisebb volt pár literrel.

A csomagtér szintén nemes Volvo-hagyományokat tükröz. Felcsapható csúszkálás-gátló lap, táv-billentő kapcsoló az üléstámlához, kampók, gyűrűk; van minden, csak azt az egészet egy kicsit agyonvágja egy apróság. A 165 ezer forintos motoros nyitás ugyanis egyszerűen nem működik a lökhárító alá rúgással, valamint az egygombos zárás sem üzemelt. Mint megtudtam a kollégáktól, ez nem csak a V60 sajátja, az XC60 tesztautó is hasonlóan beteg volt, a Volvo pedig azzal magyarázta a dolgot, hogy a túl sok zavaró rádiófrekvenciás jel miatt akadozik néha az érintés nélküli nyitás és a teljes zárás. Kérdés, hogy akkor más márkáknál ez a szolgáltatás miért működik mégis…