Kár lenne tagadni, hogy a függőleges osztású hűtőráccsal és hátsó diffúzorral szerelt AMG kivitel ebből a modellből is többet nyújt a szemnek, de az alap GLB sem mutat csúnyán az úton, viszonylag kompakt méreteivel se nem tűnik aprónak, se nem óriásinak. A 4634 milliméter hosszú karosszériában a 2829 mm-es tengelytáv a legérdekesebb adat, ami 10 centivel haladja meg a B-osztályét, így a kompakt kategóriás Mercedesek között nincs ennél tágasabb. Szögletes formája, rövid túlnyúlásai a praktikumot szolgálják inkább, mintsem a szépséget, de könnyen felismerhető Mercedes maradt így is: hátulról és elölről is. Oldalról nézve pedig egy kiköpött GLS – kicsinyített méretben.

Kifejezetten szimpatikus, hogy a megfizethetőbb kategóriába tartozó, 17 colos kerékkel is készül még prémiumautó, másrészről a fekete színű, 18 colos, vékony küllős, opciós felni is pont arra jó csak, hogy lássák a leendő vevők, ilyet nem szabad venni. A ballonos gumival jóval kisebbnek hat ránézésre, de a karosszériát körbeölelő fekete műanyag is vékonyít valamelyest.