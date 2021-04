Röviden – Mazda CX5 Edition-100 Mi ez? A Mazda közepes méretű szabadidő-autója, évfordulós, puccos kivitelben Mit tud? Remek minőségű, jól használható, praktikus belsejű autó, komoly műszaki tartalommal Mibe kerül? 14.690.000 ezer forintba kerül az évfordulós CX-5, ami szűk 700 ezerrel több az eggyel alatta lévő felszereltségi szint áránál Kinek jó? Aki valami egyedi, merész belsejű szabadidő-autóra vágyik, gyorsan nézzen meg egyet

Tavaly ünnepelte századik születésnapját a Mazda. Persze sok más autómárkához hasonlóan ők sem autógyártással kezdték, hanem többek között szerszámgépek gyártásával, amit 1931-től már traktorgyártással is kiegészítettek, de az első, már autónak látszó tárgy elkészültéig egészen 1960-ig kellett várni. Az akkor bemutatott apró autó, a Mazda R360 színeit idézi a mostani, százéves évfordulóra kiadott extra megjelenésű sorozat is.

A teljes Mazda modellpaletta dizájnja nagyon hasonló. Mondjuk ez nem is baj, mert a CX-5 is jól néz ki

Az Edition 100 fantázianevű sorozat az R360 színeire hajazó árnyalatokkal megbolondított belsejű típusokat takar, amelyek a jelenlegi kínálat összes modelljénél elérhetőek (Mazda2, Mazda3, Mazda6; Mazda CX-3, Mazda CX-30, Mazda CX-5, Mazda CX-8, valamint MX-5 és MX-5 RF).

Eddig kipróbáltuk már a szülinapi Mazda6-ot, a szintén ugyanilyen extrákkal megbolondított Mazda3-at is, most pedig a “hagyományos” autók után a sorban első szabadidő-autó következik, a CX-5-ös. De mivel már korábban vezettünk ilyen autót és a változások kimerülnek a vörösbor-színű kárpitozásban, szőnyegben és néhány apró emblémában, és a díszdobozos kulcsban, így inkább nézzük végig, miféle szabadidő-autók voltak, vannak a Mazda régi és jelenlegi kínálatában.

Az utóbbi 10-15 év egyértelműen a szabadidőautók megállíthatatlannak tűnő térnyeréséről szól, ma már minden gyártó termékpalettáján van legalább egy, de inkább több, különféle méretű SUV is. Gyártanak röhejesen aprót, illetve buszméretűt is, és az eredetileg a koncepció alapértékének számító összkerék-hajtás sem kötelező már, a legtöbb SUV szimpla elsőkerék-hajtású. A Mazda a Pathfinder – igen, Mazda, nem Nissan – XV-1-től számítja a saját SUV sorozatát, bár a rettentően szögletes, és a Toyota Land Cruiser, illetve a Land Rover Series 3 szerelemgyerekének kinéző járgány inkább volt komolyan vehető, 4×4-es terepjáró, mint komfortos szabadidőautó.

Mazda Pathfinder

A Hirosimában tervezett, Burmában összeszerelt 90 lóerős járgányt 1970-től 1973-ig gyártották, 90 lóerős motor mozgatta és ponyvatetős, illetve zárt, 9 üléses verzióban is létezett. A hatvanas évektől aztán a pickupok jöttek divatba, amik Ázsiában a mai napig szinte minden logisztikai problémára megoldást nyújtanak, személyszállítástól a tehermozgatásig. Így nem meglepő, hogy szabadidőautó-szerűséget is építettek erre a jól bevált alapra, és Mazda Proceed Marvie néven hozták forgalomba, kizárólag jobb kormányos felállásban.

Mazda Navajo

Ugorjunk 1991 ig, amikor a Mazda egy újracsomagolt és Mazda emblémával ellátott, kétajtós, 4×4-es Ford Explorer Sport-ot adott el az USA-ban, mint Mazda Navajo, négyliteres, V6-os motorral, négyfokozatú automatikus, vagy ötfokozatú kézi váltóval. De nem ez volt ez egyetlen átmárkázott modell, csinált hasonlót a Mazda a Suzuki Escudo/Vitara-val is, ami Mazda Proceed Levante néven futott.

Mazda Tribute

Aztán 2001-ben – 20 évvel ezelőtt – végre befutott a Mazda első, már a Vezess szerint is szabadidőautója, a Forddal közösen fejlesztett Tribute, ami az akkori 626-os padlólemezére épült. Ford emblémával Escape-nek, illetve Európában Maverick-nek nevezték, és 200-ben, a Los Angeles-i Autószalonon mutatták be. Érdekes, hogy az amerikai piacokra készült Tribute-okat a Ford változattal együtt, Missouri-ban gyártották, míg a világ más részeire szánt változatok Japánban készültek, valamivel sportosabb és keményebbre hangolt felfüggesztéssel.

CX-9, CX-7

A következő nagy lépés a Mazda SUV idővonalán a CX-9-es 2006-os megjelenése volt, amely bár még tartalmazott Ford eredetű alkatrészeket, mégis a Mazda első, saját tervezésű szabadidőautójának számított. V6-os motorral, három üléssorral, bő ötméteres hosszal nem is volt tervben, hogy Európába is elhozzák, így a 2016-os változatot is csak Amerikában vezethettük belőle. És sajnálhattuk, hogy ebből mi kimaradunk.

Ugyanebben az évben debütált a sportosan lapos szélvédőjű CX-7 is, amely viszont már az európai piacra is eljutott, bár az amerikai változatot kissé gatyába kellett rázni, hogy a jó vezethetőségre kényesebb közönségnek is öröme teljen az autóban. A kezdetben csupán benzinmotorral kapható szabadidőautó csak 2009-ben kapott dízelmotort a 2.2-es, 173 lóerős motor képében, és mivel akkoriban még nem kellett utálni a dízelt, így az eladott CX-7-ek nagy része dízelmotoros volt.

CX-5

2012-ben, a Mazda CX-5 megérkezésekor már javában dübörgött a szabadidőautó őrület szerte a bolygón. A CX-5 volt a márka első modellje, ami a Kodo dizájnjegyeit mutatta fel kívül, a Skyactiv technikát pedig belül. Nem is meglepő, hogy azonnal sikeres lett a remek formatervű, minőségi kidolgozású, élhető és praktikus belsejű, közepes méretű SUV, amely első- és összkerék-hajtású kivitelben is kapható. A CX-5 közben már a második generációnál tart, amit 2016-ban mutattak be, Los Angelesben.

CX-3

Borítékolható volt, hogy a nagyobb CX-5 mellett előbb-utóbb egy kisebb méretű modellt is piaca dob a Mazda, ez pedig a Mazda2-vel közös padlólemezre épülő CX-3-as lett, 2015-ben. Ami azóta már egy ráncfelvarráson is átesett. Hogy mennyire jó húzás volt a bevezetése, mi sem bizonyítja jobban, hogy a 2018-as ráncfelvarráskor a japán gyártó második legnépszerűbb modellje volt. A siker nem a véletlen műve: a kisméretű CX-3 feltűnő megjelenésével, modern motorjaival, és méretéhez képest komoly használati értékével is meggyőzően hatott a vásárlókra.

CX-30

A legfrissebb Mazda szabadidőautó a kompakt CX-30-as, amit 2019 márciusában mutattak be, és amit méretben a CX-5 és a CX-3 közé lőtt be a gyártó, a szándék teljesen érthető, így minden méretkategóriában tudnak autót kínálni a betérő vevőnek. Igen, a logika alapján a nevezéktanban a 4-esnek kellett volna jönnie, de olyan már volt, igaz nem nálunk, hanem csak Kínában. A ferde hátú Mazda3 alapjaira épülő CX-30 a 3-as után után a második modell ami megkapta a Skyactiv-X kompresszió gyújtású benzinmotort.

MX-30

Hogy mennyire fontos a szabadidőautó forma, azt jól példázza, hogy a márka első, tisztán elektromos hajtású modellje, az MX-30 is kompkat SUV-nak néz ki. Úgy fest, a jövőben nem is nagyon számíthatunk rá, hogy ez a trend megváltozna. Ha eddig még nem sikerült, akkor ideje megszokni ezeket.

