A G194-es motor csak a Revolution Top csúcsfelszereltséggel társítható. Jobb lenne szabadon eldönthetnie az ügyfélnek, mire van szüksége, de erre itt nincs lehetőség. A 2,5 literes motort sem kézi váltóval, sem szerényebb felszereltséggel nem lehet kombinálni, egyébként elsőkerék-hajtással sem, de erre nem lehet túl nagy az igény.

A felszereltség igazán gazdag, a 19”-es könnyűfém felnitől a vezetőtámogató segédrendszereken át a motoros állítású bőrfotelen keresztül a motoros csomagtérnyitásig impozáns az a bőség, amivel az autó megszépíti a mindennapokat. Mert a sok extra megszépíti őket, az biztos.

11 millió forint ebben a kategóriában kedvező ár, főleg, ha egy prémiummárka árazását is ismerjük. A G01 kódú új BMW X3 a 184 lóerős benzines turbómotorral 13,8 millió forintról indul és aki nem szeretne vértolulást kapni az alapáron 1 (egy) zónás automata légkondicionálótól, az ugorjon rögtön feljebb az árlistában, a következő lépcsőfokon háromzónás a klímaautomatika.

A márka modell és vetélytársai – Listaár, forint Mazda CX-5 G194 AWD AT Revolution Top 11 000 000 BMW X3 xDrive 20i Luxury Line (184 LE) 15 513 000 Nissan X-Trail 1,6 DIG-T Tekna (163 LE) (Csak 4×2-es és kézi váltós van belőle) 10 084 000 VW Tiguan 2,0 TSI 4×4 DSG (180 LE) 11 113 350

A Mazdánál nincsenek nagy árengedmények a CX-5-re, mert a márka arculata annyit fejlődött, hogy 11 milliós listaára közelében is el lehet adni. Az újabb Mazdák értéktartása átlagon felüli, az aszfaltterepjáróké szintén. A kettőből az következik, hogy a Mazda CX-5 értékvesztése a benzines motorral csekélynek ígérkezik. Pláne úgy, hogy a használtautó-kínálat tele van turbós dízelekkel, amelyek jövője a potenciális vásárlók szemében akkor is bizonytalan, ha a behajtási tilalmak még Németországban érintett városaiban is csak körvonalazódnak, nemhogy itthon.

Benzinkúton mérve 140-150 közötti sebességgel, sík úton 10,93 l/100 km volt a fogyasztás autópályán. Nagyon higgadt, 80-90-es közötti országúti körön ez levihető 7,8 literre. Budapesten 13 litert fogyasztott a motor, ami egy közel 200 lóerős, 4×4-es és automata SUV-tól nem lenne túlzás, ha cserébe jól menne.