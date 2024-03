Míg kívül vannak látható különbségek az MG HS-en, addig az utastérben látszólag minden változatlan maradt a ráncfelvarrással, csupán a fedélzeti rendszer kapott egy finom frissítést. A berendezés egész elegáns, a feláras, világos bőrbelsőtől az amúgy sem szűkös kabin még tágasabbnak látszik, és a hatalmas üvegtetőn át is csak úgy dől be a napfény. Rendben van a kárpitozás, mind dizájn, mind kivitelezés szempontjából, de az is tisztán látszik, hogy a tervezők bátran merítettek ötletet a más márkák által megálmodott formákból.

Így a kerek légbeömlők és az ablakemelő gombsora a Mercedes-eket, az automatikus váltó fokozatválasztója a BMW-kből lehet ismerős, míg a remek fogású, alul kissé lapított kormányon lévő rengeteg gomb a Volkswagenekben található megoldásokra hasonlítanak. A véletlen egybeesésnél határozottan nagyobb mértékben.

Valamiért a fényes fekete, baromi kényes zongoralakktól nem képes megszabadulni az autóipar, így itt is találunk egy jó adagot ebből a sérülékeny felületből. Egyszer egy belsőt tervező dizájnernek mutathatna valaki egy 5-8 éves, rommá karcolt felületet, hátha utána örökre elfelejtené, hogy létezik ez a fajta burkolat. Bár lehet, hogy a nemzetközi zongoralakk lobbi ügynökei tartják valamivel sakkban az összes formatervezőt és valami szörnyű alku miatt muszáj ezt használniuk.

Középkonzolja ilyen is olyan is, ránézésre klassz, letisztult, mindenféle kidudorodó izétől mentes valami, de például a hatalmas, felnyíló ajtó mögé semmi értelmes dolgot nem lehet elrejteni, és csupán USB A csatlakozókon keresztül tölthetők a mobileszközök is. Vagy a 12 voltos aljzatból nyert árammal, de 2024-ben ki használ még szivargyújtós adaptert a mobiljához egy új autóban? A könyöklőben viszont már van hely, oda bedobálható minden kacat és van rolóval lefedhető pohártartó is.

Két LCD-kijelző található az MG HS utasterében, a sofőr a 12,3 colos műszerfalról és a 10,1 colos központi monitorról gyűjthet információkat, vagy végezheti el a beállításokat. A grafika nem rossz, vannak benne érdekes megoldások, például az egymással szembe futó virtuális mutatók, de jól működik, és minden fontos infót le lehet róla olvasni. Érthető, és nem vészesen bonyolult a fedélzeti rendszer menüje, ám a klímavezérlés menübe száműzése érthető nehezen. A hőmérséklet beállítást, ülésfűtést csak itt lehet állítani, a funkciók virtuális gombjai kisujjköröm méretűek, ember legyen a talpán, aki ezeket menet közben eltalálja.

Pedig a kijelző alatt valódi gombok is vannak, többek között a váratlanul bepárásodó ablak gyors leszárítását indító gomb is. Ez mondjuk kedves és biztonságos dolog. Az viszont szerencsétlen megoldás, hogy a hét kapcsolót felvonultató gombsorból két kapcsolót feláldoztak a hangerőszabályzónak. Az egyik hangosít, a másik halkít. Fura.

Ülései kényelmesek, inkább puhák, mint sportosak, de a háttámlával egybeépített fejtámla a magasabb embereknek nem igazán kényelmesek, és a hátsók látóteréből is sokat kitakarnak. Hely rengeteg van a HS-ben, elöl hátul bőven elférni 190 centis magassággal is, bár a hátsó üléssorban ülve zavaró lehet a padlóhoz közeli ülőlap. A fejtérből értékes centiket elvevő tetőablak viszont még így is elég magasan van ahhoz, hogy ne okozzon kellemetlenséget a közelségével.

Csomagtartójába a motorosan működtetett ajtó megfontolt, lassú felnyílása után jutunk. Hogy milyen magasra nyíljon, azt a fedélzeti rendszer menüjében lehet beállítani, így alacsonyabb mélygarázsokban sem kell attól tartani, hogy beleér az ajtó a plafonba. Igaz, nem is nyílik extrém magasra még a végső állásra programozva sem. Ugyan a 448/1454 literes csomagtartó padlószintje nem módosítható, de van egy pinceszint is, ami kifejezetten nagy, akár egy pótkerék is elférhetne benne. De nincs benne ilyen, csak a kötelező felszerelések egy fura dobozba pakolva.

Rafinált csomagrögzítő, rendszerező eszközök nincsenek hátul, és a gyakori, 12 voltos csatlakozót is hiába keresnénk benne, a csomagtartó egyetlen extrája, hogy van benne világítás és a háttámlák lehajtása után sík felületre lehet felhalmozni a rakományt.