Családi autóként az X3 utasterének hosszabb utazásokon is kellően tágasnak, átgondoltnak és kényelmesnek kell lennie. Mindehhez hátul is adottak az alapok a 190 centis utasoknak is elegendő fejtérrel, a jó lábtartást adó, kellően nagy felületű ülésekkel és a bő lábtérrel. Az alacsonyabb építés ellenére elöl is jó a térérzet.

Nehézkesebb lesz az együttélés az új X3-mal, mint a kifutóval, mert kevesebb a valódi kapcsoló és nyomógomb, de még az új is a leghamarabb kiismerhető és testre szabható autók közé tartozik ahhoz képest, amit a Lexus, a Mercedes vagy újabban a Volvo csinál.

Így is kár, hogy romlott az autó kezelhetősége a BMW korábbi standardjaihoz képest. Például a középső érintőképernyő mellől a navigáció, a zene és a telefon funkciógombjai mélyre, a két első ülés közé költöztek. Nehezebb meglelni az üzemmódkapcsolót is, a sík felületen egy kiemelt vonás segít rátalálni vakon tapogatózó ujjunknak.

Jó, hogy itt még nem spórolta ki a BMW az iDrive forgó-nyomókapcsolóját, ami az okosan felépített menüvel a legkényelmesebb és leggyorsabb módja a menük használatának. A tekerős hangerő-szabályozó is érték a modern autók között. A fekvő hengert könnyebb lefelé megnyomni a némításhoz, mint előre-hátra tekerni, de a kormányon úgyis ott van ez a funkció.

Rakodóhely van elég, nagyok az ajtótárolók, a váltókar helyén is sok terület felszabadult. Elöl két USB-C töltő egészíti ki a vezeték nélkülit, hátul két C-s aljzat van a külön vezérelhető légkondi panelje alatt.

Jól mutat a műszerfalat fedő szövetborítás, a műanyagok tapintása és látványa is rendben van. A szellőzőrácsokat mozgató mechanika elég primitív és a légrostélyoknak az ajtókon lévő érintőfelületes elzárója sem előrelépés. A grafikailag kevéssé ötletes műszeregység képátlója 12,3”, ez a kijelző közös, ívelt felületet alkot a szebb rajzú és 14,9 képátlójú középső érintőképernyővel.

Akárcsak az F70-es kódjelű, most megújult 1-es BMW-ben, a G45-ös X3-ban is elérhető az Econeer üléskárpit, amelynek műanyagszálas szövete, tömése és ragasztója is polietilén-tereftalátból (PET) készül.

Ez az anyag a Neue Klasse autóiban is megjelenik, várhatóan a Debrecenben gyártandó aszfaltterepjáróban is, használata megkönnyíti az ülések újrahasznosítását. A reciklált alapanyag aránya az ülés különböző részeiben eléri a 85 illetve a 100 százalékot. A műszerfal is lehet Econeer anyagból, ennek alternatívája a fotókon látható szövetbevonat.

570-1700 literes a csomagtartó, a kategórián belül ez jónak mondható. A Lexus NX-é 545 literes, a GLC-ben 620-1680 liter közötti. Az új Audi Q5-ben hiába tologatható a hátsó üléspad, ami összességében hatalmas plusz a fix ülésű X3-hoz képest, a csomagtér maximuma csak 1473 liter lesz. A konnektoros hibrid BMW X3-ban a nagyfeszültségű akku helyigénye miatt 460-1600 liter marad a csomagoknak.

Gyári videón az utastér