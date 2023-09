Így változnak ősztől a BMW-k

Idén novembertől az új generációs iDrive rendszerrel szerelik az X1, iX1 és 2 Active Tourer modellcsaládok összes tagját. Az Android-alapú BMW OS 9 operációs rendszert alkalmazó technológia módosított nyitóképernyővel és a menüelemek gyors elérését lehetővé tevő QuickSelect funkcióval érkezik.

Ehhez közvetlenül kapcsolódó újdonság, hogy ugyanezekhez a modellekhez új BMW Digital Premium ajánlat tölthető le: az egyelőre piacfüggően rendelkezésre álló szolgáltatáscsomag zenei- és videostreaming-funkcionalitást, játékokat és hírcsatornákat tesz elérhetővé a központi képernyőn. Ezen kívül extra infotainment-üzemmódokhoz és köszöntő fénysémákhoz is hozzájuthatunk, továbbá a felhőalapú navigációs rendszerhez is letölthetők extra funkciók a valós idejű forgalominformációtól kezdve a környezet térbeli megjelenítésén át a sávajánló funkcióig.

A weboldalon, az okostelefonos BMW-alkalmazásban vagy közvetlenül az autóban elérhető ConnectedDrive alkalmazásáruházból elérhető digitális prémiumszolgáltatásokért idén novembertől már az autó rendszerével – azaz a pénzügyi szolgáltatóhoz történő átirányítás nélkül – fizethetnek az ügyfelek. A BMW Digital Premium a parkolási díjak, sőt, a tankolás árának a kifizetésére is alkalmas – megint csak országtól, illetve szolgáltatótól függően.

Az összes, arra alkalmas (legalább 8.5-ös verziószámú szoftvert futtató infotainment-rendszerrel szerelt) BMW modell vezeték nélküli szoftverfrissítési csomagot kap ebben az időszakban. Erről a BMW okostelefonos alkalmazásában is értesítést kapnak, ugyanakkor maga az applikáció is megújul. Idén ősztől az alkalmazásba integrált útvonaltervező funkció lehetővé teszi köztes megállópontok felvételét az útvonalra, míg 2024 márciusától bizonyos Android készülékekről a távolból vezérelhetjük az önálló parkolás és manőverezés funkciót, amennyiben az autó rendelkezik az ehhez szükséges opciós technológiákkal. További újdonság lesz az alkalmazásban, hogy a telefonról a riasztóberendezés pillanatnyi státusza is leolvasható, illetve a riasztó a távolból is aktiválható.

Miután a BMW megszerezte Németországban a részleges önvezető funkció közúti alkalmazására vonatkozó engedélyt, az eddig csak Észak-Amerikában elérhető BMW Highway Assistant szolgáltatás itt is megjelenik a Driving Assistant Professional csomagban. A rendszer lehetővé teszi, hogy többsávos, osztott pályás útszakaszokon a vezető elengedje a kormányt, és teljesen az autóra bízza a manőverezést, beleértve az előzést is. A BMW 5-ös szedánban már bevezetett funkció újdonságként 2024 tavaszától a BMW 7-es szériában is megjelenik. További fejlesztés, hogy mostantól a robotpilóta által javasolt sávváltás nyugtázásához elég a megfelelő oldali külső visszapillantó tükörbe pillantania a vezetőnek.

A high-tech fejlesztések után néhány klasszikus, nem letölthető újdonság: a BMW 5-ös szedán színválasztéka novembertől egy új piros metálfénnyel bővül. A Fire Red fényezés a BMW i5 M60 xDrive modellhez, valamint az összes M Sport csomagos BMW 5-öshöz elérhető. Szintén idén novembertől bővül a BMW 7-es keréktárcsa-választéka.