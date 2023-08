Az augusztus 23–27. között zajló Gamescom videójáték-vásáron a BMW és az AirConsole játékplatform közösen állítja ki az utastérben átélhető játékélmény új formáját kínáló BMW i5 modellt.

A technológia lehetővé teszi, hogy a vezető és utasai álló helyzetben úgynevezett alkalmi („casual”) játékokat játsszanak, amíg például a nyilvános töltőállomásokon, a BMW i5 nagyfeszültségű akkumulátorának töltése közben üthetik el az időt. A játékok könnyedén feltelepíthetők, játszi könnyedséggel elindíthatók és intuitív módon vezérelhetők.

Az új BMW 5-ös sorozat világpremierjével párhuzamosan elérhetővé váló játékok között autóversenyzős, sportolós, kvízes és zenés játékok éppúgy megtalálhatók, mint a szimulátorok, a stratégiai feladványok, az akciódús kalandok és a kirakósok. Az elérhető játékok portfóliója folyamatosan bővül.

A BMW és az AirConsole a közkedvelt „Legyen Ön is milliomos!” játék vadonatúj, utastéri játékélményre optimalizált kiadását is bejelenti. Az egyelőre fejlesztés alatt álló játék az AirConsole játékplatform intuitív vezérelhetőségének köszönhetően innovatív játékélményt ígér egy és több játékos esetében egyaránt. A „Legyen Ön is milliomos!” 2024-ben válik elérhetővé az AirConsole okosalkalmazással felszerelt BMW és MINI modellekben.

A BMW és az AirConsole játékplatform együttműködésének bevezetését ünnepelve a BMW Group egy játékspecifikus karosszériafóliázással díszített BMW i5 modellt gurít majd ki a videójáték-expóra. A nagy méretű pixelekkel a készítők a számítógépes játékok nyolcbites korszaka előtt hajtanak fejet, miközben a karosszériafóliázás színsémája az AirConsole játékplatformon elérhető játékok sokszínűségére utal. A fólián a különböző kontrollerek is visszaköszönnek, egyértelműen kihangsúlyozva a BMW i5 utasterében lévő platform azon megoldását, melynek részeként a játékosok okostelefonjai azonnal kontrollerré varázsolhatók, a résztvevők pedig egy ujjmozdulattal a játékban találhatják magukat.

Az AirConsole játékplatform a későbbiekben számos BMW-n elérhetővé válik majd, a jelen állás szerint a BMW 7-es sorozat, a BMW iX, a BMW X5, a BMW X6, X7, X5 M és X6 M már az idén márciusi-áprilisi gyártástól „fogadóképes”, a BMW XM példányaihoz az augusztusi gyártástól lehet a ConnectedDrive Professional csomag részeként vagy az opcionális extraként megrendelni AirConsole alkalmazást.