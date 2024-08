Belül még jobban kidomborodik, hogy itt jóval a Citroën C5 Aircross, az Opel Grandland vagy a Peugeot 3008 nívója fölé kellett célozni. Az Opéra csúcsfelszereltségű tesztautó Nappa-bőr üléskárpitozását kronográfok szíja ihlette, de messze nem az egyetlen különlegesség a DS7 belső terében.

Kevés kivétellel minden elegáns, a nemes anyagokon túl jutott figyelem olyan apróságokra is, mint az ajtótárolók belső szőnyegborítása, hogy ne zörögjenek bennük a cuccok. Több japán autóhoz képest már a szellőzőrostélyok elzárhatósága is érdem, ráadásul a zárásukkor hallható finom kattanás egy Audinak is jól állna.

Fontos részlet a magasra helyezett indítógomb felett kiforduló analóg óra és a hangszórók fémrácsa is. A fejtámlák bőrborításába préselt DS embléma úgyszintén az enteriőr egyik éke.

Rombuszok és háromszögek, gúlák ismétlődnek a míves kapcsolókon, gombokon. A kifejezetten nagystílű belső térben akad pár funkcionális buktató. Az ablakemelő-kapcsolók műalkotásnak is beillenek, de miért középen vannak, nem a vezető ajtaján? A tükörállítás el van dugva a bal térdhez, akárcsak a szélvédőfűtés.

Kár, hogy a műanyag váltóflepnik olcsón csattanó hanggal kísérik a váltásokat. Az alsó menüsor ikonjait tompított fényszórót használva, a fényerő levétele miatt, nem mindig látni rendesen, főleg, ha a csodás panorámatető elől elhúzzuk az árnyékolót.

12,3” az óracsoport és a középső kijelző képátlója is. A műszeregységnek sokféle nézete van, az egyikben aktív az éjjellátó. A központi képernyő jó gyorsan reagál az érintésekre. Az okostelefon-integrációhoz nem kell kábel, vezeték nélkül is fut az AndroidAuto és a CarPlay.

A kijelző alatt nagyon hasznosak a funkciógombok például a belső légkeringtetéshez, a klímamenü előhozásához és itt található a hangerő-szabályozó henger is, amelynek nagyon jó a tapintása. A menüben lépkedve jól jönne egy következetesen megjelenített „vissza” gomb, megspórolna némi téblábolást a menüstruktúrában bolyongva.

Tágas a hátsó lábtér, de az esetleg itt fuvarozott főnök ne legyen túl magas, mert az alapáras üvegtető alatt nehezen fér el a feje. Nem lehet gombnyomásra előreküldeni a jobb első ülést a második sorból, a sofőrös limuzinra házon belül a DS9 a megoldás. A hátsó üléstámla dőlésszöge viszont állítható, méghozzá motorosan és az első rakodóhelyeket jól kiegészítik a remekül használható, nem túl szűk hálók az üléstámlákon.

Nagyon igényes megoldásként hátul is van külön klímazóna, érintőképernyős kezelőfelülettel csomagban az első ülésszellőztetéssel és masszírozással illetve a hátsó ülésfűtéssel együtt 490 000 forintért, amiben az első szélvédőfűtés is benne van két első USB-C-csatlakozóval és a vezeték nélküli töltővel.

A hőmérséklet-állítás itt is a PSA autóinak logikáját követve 18-24 Celsius-fok között fél fokonként állítható, alatta és felette viszont egész fokokat ugrik, hogy ne kelljen annyit lépkedni.

Ha te is későn fejezted be a növést, nem lesz barátod a szériában motoros nyitású csomagtérfedél, mert nem nyílik elég magasra. 555-1752 liter közötti a csomagtartó, ami jónak számít a méretben a kompakt és a középkategóriás aszfaltterepjárók között egyensúlyozó autótól. Szomorú, hogy az autóban nincs síalagút és 40:20:40 arányú támlaosztás sem, az összes sícuccot és egyéb szállítanivalót a tetőn viheted a széria tetősínen.