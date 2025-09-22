A Mercedes 2025-re az akkor még 18 éves saját nevelésű ifjoncát, Andrea Kimi Antonellit ültette a Ferrarihoz távozott Lewis Hamilton utódjaként, ám a tini a szezon elején mutatott jó szereplések után „elakadt”, eredményekben messze nem hozta csapattársa, George Russell eredményeit.

A csapatfőnök Toto Wolff korábbi ígéretei, fogadkozásai ellenére az olasz fiatalnak és az angolnak sincs még szerződése 2026-ra, amiben biztosan szerepet játszik az is, hogy a csapatnál még mérlegelik, mihez kezdjenek Antonellivel.

Bár Bakuban végre éppen jól szerepelt a tini, erős 4. helyet hozott az Azerbajdzsáni Nagydíjon, de a napokban lehetséges utódjaként emlegetni kezdett Carlos Sainz még jobban szerepelt: a Williams volánjánál a 3. helyen intették le.

A spanyol egyébként már Antonelli bemutatkozása előtt képbe került a Mercedesnél, miután 2024 elején kiderült, hogy elveszítik Hamiltont, vele is tárgyaltak.

„Totóval és másokkal is sokat tárgyaltunk tavaly, a Mercedesnél egyértelműen én voltam az egyik jelölt. Hogy mennyire jártam közel a szerződtetéshez? Erről Totót kellene megkérdezni” – mondta a négyszeres futamgyőztes spanyol korábban a High Performance Podcastben.

A friss dobogós Sainzot a bakui hétvégén is megkérdezték arról, lehet-e ő Antonelli utódja a csapatnál.

„Hogy én mennék a Mercedeshez Antonelli helyére? Nos, én annyit tudok, hogy szerződésem van a Williamsszel, Toto pedig nem keresett sem engem, sem Jamest [Vowles, a Williams csapatfőnöke]. Ezek csak pletykák, nem foglalkozom velük. Én erre a projektre koncentrálok, őszintén hiszem, hogy a jó helyen vagyok a jó időben” – szögezte le a Sky Italiának a spanyol.

Sainz lehetséges távozásának magyarázataként a szerződésében szereplő kitételeket emlegetik egyesek, de Vowles a napokban azt mondta, a sajtónak valójában fogalma sincs a kérdésről:

„Pontosan tíz ember ismeri a világon a szerződés részleteit, és garantálom, hogy Önök [az újságírók] nincsenek közöttük. Carlos stábja tudja, mi van benne, na meg én. Minden más csak internetes spekuláció, nem több.”