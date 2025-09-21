A Red Bull hollandja, Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjat a mercedes George Russell, valamint a williamses Carlos Sainz előtt. A bakui hétvégén konstruktőri bajnok lehetett volna a McLaren, ám ehelyett egy hetedik hely, valamint egy autótörés a mérlegük.
Az 51 körös futamot a többség közepes abroncsokon kezdte, de csak 11-9 arányban múlták felül a sárga oldalfalú Pirellik a kemény keverékeket. Többek között az élről induló Max Verstappen (Red Bull), a harmadik sorból George Russell (Mercedes) és Cunoda Juki (Red Bull) autóira is ilyen gumik kerültek. Isack Hadjar Racing Bullsán közepesek voltak – a francia autójával gondok voltak a rajt előtt, de időben orvosolták a problémákat, és elrajtolhatott a McLarenek öleléséből, a 8. helyről.
Verstappen a tapadási hátrány ellenére is elsőként fordult az első kanyarban Carlos Sainz (Williams) és Liam Lawson (Racing Bulls) előtt. A rajt nagy vesztese Oscar Piastri volt, aki először beragadt a rajtnál és visszaesett a 20. helyre, majd egy szektorral később a falba állt. A McLaren bajnoki éllovasa lenullázta magát, jött a biztonsági autó. Piastri egyébként a rajtos visszaesését egy megtorpanással kísért kiugrásnak köszönhette – hibát hibára halmozott Bakuban.
Páran a safety cart ki is használták a mezőny végén egy ingyen kerékcserére. Verstappen tehát maradt az élen Sainz, Lawson, a két Mercedes (Andrea Kimi Antonelli és George Russell), Cunoda, Hadjar, Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) és Lewis Hamilton (Ferrari) előtt. A 11. helyen haladó Fernando Alonso pozíciója nem volt biztos, ugyanis az Aston Martin spanyolja együtt mozdult Piastrival a rajtnál – később meg is kapta érte az 5 másodperces büntetést.
Verstappen jól kezelte az újraindítást az 5. kör elején, maradt az élen. Hátrébb Russell bukott egy helyet, miután a csapattárs Antonelli kiterelte őt az első kanyarban. Norris is visszaesett a 9. helyre, Leclerc talált utat mellette az első kanyarban. Nem sokkal később Hadjar esett vissza a Ferrarik és a McLaren alkotta trió közé-mögé. A helyzet a 8. körre rendeződött, a 10. Hadjar előtt Hamiltonnal, előttük pedig a Leclerc-t támadó Norrisszal.
Az élen ez alatt Verstappen elkezdett megnyugtató előnyt kiautózni a Sainz, Lawson, Antonelli vonat előtt. Russell csatlakozhatott rájuk azok után, hogy a brit utat talált Cunoda mellett a 10. körben, Sainz azonban ez idő alatt elszakadt, így a mozdony már nem ő volt. A spanyol 13 kör után bő 3 másodperccel Verstappen mögött, és 2,5 mp-cel Lawsonék előtt haladt.
A futam ezen a ponton kicsit megfagyott, az élen álló páros egymáshoz, illetve az üldözőkhöz képest is növelte előnyét. Hamiltonnak volt viszont egy komoly elfékezése, melynek majdnem falazás lett a vége, majd a 18. körben Alexander Albon forgatta a falba Franco Colapinto Alpine-ját. A Williams britjét emiatt később 10 másodpercre megbüntették.
Albon tags Colapinto and the Alpine driver goes spinning
Lawson mögül a 19. körben kiszedte Antonellit a Mercedes egy kerékcserével, így egyrészt a kiállások is beindultak, másrészt a tartósabb gumikon érkező Russell próbálkozhatott. Egy körrel később Leclerc kapott új abroncsokat, kettővel később pedig Lawson. Az új-zélandi még éppen Antonelli elé tért vissza a pályára, de a célegyenesben az olasz nem kegyelmezett. Lawson mögé később megérkezett Leclerc, de a ferraris nem tudott mit kezdeni ellenfelével.
Féltávnál Verstappen előnye 8 másodperc volt Sainz előtt, akire fokozatosan közelített az ekkor harmadik Russell. A radarokon időközben esőfelhők tűntek el, amik inkább csak látványosak voltak, a csapadék esélye csekélynek tűnt.
Sainz kerékcseréjére a 28. körben került sor, a közepes abroncsok több pilótánál (pl. az ekkor negyedikként haladó Norrisnál) is egészen sokáig kitartottak. A többiekről, akiknél kemény gumik voltak fenn, ráadásul nem is beszéltünk.
Hosszú eseménytelenség után a 37. körben kezdődött egy újabb kerékcsere-időszak, akik elnyújtották első etapjukat, azok ekkortájt rendezték adósságukat. A folyamatot Hamilton kezdte, a következő körökben pedig Verstappen, Russell, Cunoda és Norris is megejtették cseréjüket. Norris kiállása lassú volt, így Lawson és Leclerc mögé tért vissza a pályára, holott akár előttük, vagy mellettük is lehetett volna a két másodperces baki nélkül. Cunoda viszont épp ebbe a mezőnybe tért vissza, Lawson és Leclerc közé. Érdekes kvartett alakult így az 5-8. helyen.
Russell saját kiállása után maradt a második helyen Sainz előtt, az elnyújtott első etappal egészen sikeresen előreugrott. Sainznak közben el kellett kezdenie a tükröt is figyelnie, ugyanis Antonelli bukkant fel egyre nagyobb méretben.
Az utolsó tíz körben több fontos előzés is történt. Először Norris lépett előre Leclerc kárára a hetedik helyre, majd a monacói elengedte a csapattárs Hamiltont, aki frissebb gumikon érkezett gyorsabban mögötte. Újra összeállt így egy kvartett, mert Lawson jól fogta Cunodát és Norrist.
A four-way fight for P5!
Akit alig láttunk az egész futamon, az Verstappen, Russell és Sainz. A holland pályafutása 67. győzelmét 14 másodperces előnnyel szerezte meg a Mercedes britje előtt, Sainz pedig a Williamst vitte dobogóra, a spanyolra végül nem jelentett veszélyt Antonelli.
Lawson végül kivédett minden támadást, ötödik lett Cunoda, Norris, Hamilton, Leclerc és Hadjar előtt. A Ferrari párosánál úgy tűnt, hogy a végén a brit visszaengedheti maga elé a monacóit, de ez fél másodperc híján mégsem jött össze.
A bajnokságok állása:
- Piastri – 324 p
- Norris – 299 p
- Verstappen – 255 p
- Russell – 212 p
- Leclerc – 165 p
- Hamilton – 121 p
- McLaren – 623 p
- Mercedes – 290 p
- Ferrari – 286 p
- Red Bull – 272 p
- Williams – 101 p
- Racing Bulls – 72 p
A 2025-ös Forma-1-es szezon két hét múlva a Szingapúri Nagydíjjal folytatódik.