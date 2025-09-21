Az élről rajtolva aratott sima rajt-cél győzelmet a Forma–1-es Azerbajdzsáni Nagydíjon a négyszeres világbajnok Max Verstappen. A Red Bull versenyzője ennek köszönhetően az idei negyedik és pályafutása 67. győzelmét szerezte meg, miközben – többek között a vb-éllovas Oscar Piastri idei első nullázása révén – jócskán faragott a bajnoki lemaradásából: már csak 69 pont a hátránya, ami a zsinórban két győzelme előtt még 109 egységnyi volt.

Verstappen mögött, másodikként a mercedeses George Russellt intette le a kockás zászló, míg a harmadik helyen Carlos Sainz az első williamses dobogóját ünnepelhette.

Az 51 körös futam leintése után az interjúkat a korábbi IndyCar-pilóta, James Hinchcliffe készítette.

„Hihetetlen hétvégét zártunk. Már Monza is nagyszerű volt, de az, hogy itt győzni tudtunk, fantasztikus” – nyilatkozta Verstappen. „Mindkét keveréken jól ment az autó, végig tiszta levegőben autóztunk, így tudtuk óvni a gumikat, onnantól kezdve pedig sétagalopp volt az egész.”

„Ezen a pályán sosincs könnyű dolgunk, ma is nagyon szeles idő volt, ezért sokat mozgolódott az autó is, de nagyon elégedett vagyok ezzel a teljesítménnyel” – folytatta az értékelést a holland. „Pillanatnyilag nehéz ezt megmondani [hogy a továbbiakban is kitart-e a Red Bull lendülete – a szerk.], de az előző két hétvége remekül alakult. Szingapúr egy újabb kihívás lesz az alacsony leszorítóerő miatt.”

Russell az ötödik helyről indulva ért célba másodikként, ráadásul már a hétvége elejétől fogva nyilvánvaló volt, hogy a légúti megbetegedése miatt nincs 100 százalékos állapotban a brit.

„Először is gratulálok Carlosnak és a Williamsnek a lenyűgöző eredményhez” – kezdte a mondandóját. „Mi pedig örülünk annak, hogy újra dobogóra állhattunk. Személy szerint ez egy nagyon kemény hétvége volt nekem, de az autó nagyon jó volt. Kimi [Antonelli] is negyedik lett.”

„Örültem, amikor végre megláttam a kockás zászlót, hogy őszinte legyek” – tért ki a nehézségekre. „Szerencsére már sokkal vagyok, mint ahogy éreztem magamat pénteken és szombaton. Már várom, hogy pihenhessek.”

„Csapatként ez egy jó lépés volt afelé, hogy megelőzzük a Ferrarit konstruktőrök között” – utalt arra, hogy a két csapat helyet cserélt, így a Mercedes jelenleg négypontos előnnyel a második.

„Nem tudom szavakkal leírni, mennyire boldog vagyok, és milyen jó érzés. Talán még jobb, mint az első dobogómnál” – mondta boldogan Sainz, akinek a harmadik helye a Williams első dobogóját jelenti a 2021-es Belga Nagydíj óta. „Egész évben nagyon keményen harcoltunk, és bebizonyítottuk, hogy megvan a tempónk, és ha minden összeáll, nagyszerű dolgokat érhetünk el együtt.”

„Hiba nélkül lehoztuk ezt a futamot is, de már tegnap is olyan autókat győztünk le, amire egyáltalán nem számítottunk. Mindenkinek bebizonyítottuk, hogy a tavalyi évhez képest masszív előrelépést tettünk. A helyes irányba tartunk, viszont nekem sajnos a balszerencséből és a balesetekből is bőven kijutott” – tekintett vissza az év korábbi részére a spanyol.

„Most már értem, miért így történt, mert ennek az első dobogónak így kellett összejönnie. Ilyen az élet: sokszor rossz pillanatokat hoz azért, hogy aztán adjon egy nagyon szépet.”