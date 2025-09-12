A milánói Visioni dal Mondo 2025 filmfesztiválon szeptember 11-én, azaz tegnap mutatták be a Ferrarinál az 1970-es években motorsportfőnökként, majd 1991-től 2014-ig elnökként tevékenykedő Luca di Montezemolo életét és pályafutását feldolgozó, a korábban a Senna dokumentumfilmet is rendező Manish Padney keze alól kikerült Luca: Seeing Red című alkotást.

A premieren ott volt a 78 éves olasz üzletember is, akit természetesen a Ferrari Forma-1-es csapatáról, annak jelenlegi teljesítményéről, vezetéséről is megkérdeztek. A schumacheri aranykor főnöke nem fogta vissza magát.

„Elszomorít, hogy ma vezető nélküli Ferrarit látok. Nincs vezetés, erős, elszánt lélek nélküli csapatot látok. Az egyik dolog, amit megtanultam a Ferrarinál, és ennek megfelelően is dolgoztam, hogy amikor győzünk, még keményebben kell dolgoznunk, most pedig, amikor nincsenek sikerek, még annál is keményebben kellene” – nyilatkozta a Sky Italiának.

A Scuderia vezetését 2023-ban vette át a 2014-től csapatfőnökként dolgozó Mattia Binottótól a francia Fred Vasseur, aki alatt tavaly hajszállal maradtak le a konstruktőri bajnoki címről, idén azonban visszaesést produkáltak. Egy darabig Vasseur év végi menesztése is a pakliban volt, de nyáron hosszabbítottak a szakemberrel.

„A megfelelő embereket kell megtalálni. Nekem nagyon jó szakembereim voltak az első és a második vonalban is. Binotto jobb főnök lett volna, ha hagyják, hogy folytassa. Az állandó változás az egyik legfontosabb dolgot veszi el a csapattól, a stabilitást. A változtatás után megint az elejétől kell kezdeni, sok a tennivaló. És sokszor jönnek kijelentések, melyek aztán túlzott elvárásokat gerjesztenek. Előbb jöjjenek az eredmények, és aztán a szövegek!” – fejtegette Montezemolo.