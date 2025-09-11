A 2026-tól kezdődő új Forma-1-es korszakot nagyban meghatározhatja az, hogy ki milyen erőforrást fejleszt az új szabályrendszerre, majd abból hogyan tudnak még több teljesítményt kipréselni. Egyelőre persze nem lehet megmondani, ki hogy áll, de az biztos, hogy a jó fejlesztő szakemberek aranyat érnek.

Ebből a szempontból nem túl rózsás a helyzete a Ferrarinak, legalábbis olasz források szerint. Mind az Autoracer, mind aCorriere dello Sport úgy tudja, hogy távozni készül Maranellóból Wolff Zimmermann és Lars Schmidt. Neveik talán nem sokatmondóak még az F1-ben jobban elmélyült rajongóknak sem, azonban két fontos motorfejlesztőről van szó. Zimmermannt valóságos innovátornak gondolják sokat, több nagyszerű ötlettel, így esetleges távozása fájó hiányt jelenthet.

A két szakember távozása mögött az Audi állhat, akik természetesen szintén fejlesztik saját erőforrásukat. Ebből a szempontból nem elhanyagolható tényező, hogy a négykarikás márka egyik főembere az a Mattia Binotto, aki korábban a Ferrari csapatfőnöke is volt, és minden bizonnyal együtt is dolgozott az említett szakemberekkel.