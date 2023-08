Bár a Ferrari és Charles Leclerc a 2022-es idény elején egy darabig bajnoki esélyesnek látszott, viszonylag gyorsan kidőltek a versenyből, így az egyéni sikerre immár Kimi Räikkönen 2007-es, a konstruktőri bajnoki címre a Scuderia 2008-as utolsó diadala várnak Maranellóban és a szurkolók körében.

Az olasz csapat idén nemhogy futamot nem nyert – jegyezzük meg azért, hogy a Red Bullon kívül más alakulat sem volt képes erre –, de dobogós helyezésből is csak három jött össze nekik 12 nagydíjon, a nyári szünet előtti spái versenyen ezért lelkesen ünnepelték is Charles Leclerc 3. helyét.

A Ferrarinál még az 1970-es években csapatfőnökként kezdő, majd a schumacheri aranykor előtt, alatt és után is elnökként tevékenykedő Luca Di Montezemolo szerint ez komoly problémát mutat.

„Tudják, mit tartok sajnálatosnak? Hogy ma már a 3. helynek is örülnek, mint például Spában. Ez nem méltó a Ferrarihoz, az Öreg [Enzo Ferrari] sosem fogadta volna el ezt, soha. Én nagyon sokat tanultam tőle, például azt, hogy sose elégedjek meg semmivel. Egy futamgyőzelem után ő már a következő versenyre gondolt” – idézte a Quotidiano Sportivo.

„És a kemény munkát is megtanultam. Enzo gyűlölte a vakációt, augusztusban is az irodában tartott, nem szerette azokat, akik olyankor nyaralni mentek. Megértette velem, hogy a Ferrari szenvedély, emberi és társadalmi értékeket képvisel ebben az iparágban, valamint a kutatás, az innováció szimbóluma. 1991 és 2014 között elnökként igyekeztem hű lenni a leckéihez.”

Montezemolónak alapvetően nincs baja a Ferrari jelenlegi versenyzői párosával, a csapattól viszont mindenképp többet vár.

„Charles-t mindenképp meg akarnám tartani, jó pilóta, és úgy gondolom, most nincs is nála jobb elérhető versenyző. De pillanatnyilag mindegy is, ki vezeti a vörös autókat, ez a csapat legkisebb gondja. Amikor én voltam az elnök, összehoztam egy dream teamet Schumacherrel, Todttal, Brawnnal, Byrne-nel” – mutatott rá.

„Nézzék, a Ferrari szurkolójaként nem arról álmodom, hogy a csapat állandóan győz, de azt szeretném, ha mindig a szezonzáróig versenyben lenne a bajnoki címért, mint 1997-ben, 1998-ban, 1999-ben, 2008-ban, 2010-ben és 2012-ben. Szabad veszíteni, de főszereplőként, nem statisztaként” – tűzte ki a célt.