Az elmúlt húsz év negyedik nagy szabályváltozására készül a Forma-1. Ahogy 2009-ben, 2014-ben és 2022-ben, úgy jó eséllyel 2026-ban is teljesen átalakul az erősorrend. Az ilyen alkalmak a korábbi üldözőkből élmenőket csinálhat, és ez most még inkább igaz, ugyanis lényegében alig marad érintetlenül hagyott pontja az autóknak.

Noha a motorokat illetően például továbbra sem dőlt még el minden részlet, az biztos, hogy a 2026-ban kezdődő korszakot a villanyhajtás nagyobb szerepe miatt még inkább meghatározza az energiamenedzsment. A pilóták dolga emiatt nem feltétlenül az lesz, hogy mindenhol tövig nyomják a gázt, és ez olyasvalami, amivel például Charles Leclerc sem ért egyet.

„Személy szerint azt preferálom, amikor a jobb láb dönt el mindent” – fogalmazott a Ferrari monacóija. „Igaz, hogy a Forma-1-ben ezzel nehéz kitűnni, a pilóták magas szintje miatt, de valamelyest még mindig lehet különbséget teremteni.” Leclerc hozzátette, szerinte a kulcskérdés az lesz a versenyzők oldaláról, ki milyen gyorsan érti meg, hogyan kell vezetni az új autókat. „Ez lesz: meg kell érteni, mi kell ahhoz, hogy a legtöbbet kihozzuk az energiamennyiségből.”

A csapattárs Lewis Hamilton a korábbi három nagy szabályváltozásból egy alkalommal igen jól jött ki, tekintve, hogy akkori csapata, a Mercedes hosszú évekre bebetonozta magát éllovasnak. A jövő évi változásoktól egy tényező miatt azonban jobban tart, mint bármelyik korábbitól.

„2009-ben és 2014-ben nem volt költséglimit. Lehetőségünk volt az év végéig fejleszteni az autót, most azonban alig jöhetnek nagyobb fejlesztések. Abból kell főznünk, ami van. A 2026-os év nagyon más lesz” – mondta a hétszeres világbajnok.