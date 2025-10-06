Az őseredeti Forma-1-es éjszakai futam, a Szingapúri Nagydíj 2025-ös kiadása után Szeleczky Ádám Kováts Olivérrel és vendégünkkel, a motorsportos szakedző Matics Zsolttal beszélte át a hétvégét a Vezess Forma-1-es podcastje, a Csapatrádió idei 19. adásában.

Testről és lélekről – mennyit számít az élesben először bevetett versenyzői hűtőruha – egyáltalán, milyen húzós egy szingapúri verseny? Kukába kerültek a papaja szabályok? Elkerülhetetlen a mclarenes belháború? Magára talál-e lejtőre került Piastri? Kinek volt jobb hétvégéje, Russellnek vagy Verstappennek? Keressük a válaszokat.

Az adást YouTube-csatornánkon, a Vezess TV-n, valamint az alábbi platformokon is megtalálod:

Spotify

iTunes

RSS feed

