Ugyan a Scuderiának csak egy 4. és 6. helyet hozó hazai verseny, az Olasz Nagydíj után a ferraris Charles Leclerc arról beszélt, hogy a csapatnak Bakuban, Szingapúrban és talán Las Vegasban lehet még esélye futamot nyerni idén, mostanra kevésbé bizakodó a monacói pilóta.

Annak ellenére, hogy tavaly az utolsó pillanatig versenyben volt a konstruktőri bajnoki címért, a Ferrari idén eddig egyetlen versenyt sem nyert, az Azerbajdzsáni Nagydíjon hozott igen sovány 8-9. helynek köszönhetően pedig az idei pontversenyben visszacsúsztak a 3. helyre, a Mercedes mögé. A most következő Szingapúri Nagydíj csütörtöki sajtónapján Leclerc így beszélt a kilátásokról.

„Azt hiszem, igen valószínűtlen [hogy Szingapúrban nyer a Ferrari], ugyanis a McLaren melegben nagyon erős. A további ellenfeleknél lehet, hogy erősebbek leszünk, például a Mercedesnél. De a McLarennel szemben biztosan nem leszünk előnyben. Persze soha ne mondd, hogy soha!” – nyilatkozta.

„Talán Vegas lehet számunkra még egy esély, furcsa helyszín, nagyon fontos a gumikezelés stb. Talán ott lesz még esélyünk, de ki esélyünk – kisebb, mint amennyit Maxnak adok az egyéni bajnokságban. Nem valószínű [hogy idén még futamot nyerünk” – folytatta.

Úgy tűnik egyébként, hogy a csapatnál hetedik évét töltő Leclerc kezd kiábrándulni a Ferrariból, a napokban már arról szóltak a hírek, hogy a monacói több riválisnál is tájékozódott a 2027-es átszerződési lehetőségekről.