Erős kettős pontszerzéssel, de győzelem, illetve dobogó nélkül távozott hazai versenyéről a Ferrari – egy negyedik és egy hatodik hely a maranellói gárda mérlege a Forma–1-es Olasz Nagydíjon.

Ebbe a 2019-es és 2024-es monzai győztes, Charles Leclerc kevésbé akart beletörődni, aki rámenősségét már a rajtnál bizonyította, ugyanis befurakodott a világbajnoki éllovas Oscar Piastri elé, kihasználva Max Verstappen pengeváltását a McLaren versenyzőivel. A harmadik helyet azonban csak ideig-óráig tudta tartani a monacói, akinek később néhány körig George Russell-lel szemben kellett védekeznie, végül ott intették le, ahonnan nekivágott az 53 körös távnak.

„Szép csatáztunk Oscarral az elején. Megelőztem, amikor hibáztam, aztán ő visszaelőzött, amikor pedig én rontottam” – emlékezett vissza a futam elejére Leclerc. „Egyszerűen jobb volt a tempójuk, mint nekem. Olyasmikkel próbálkoztam, amik nem voltak meg az autóban, emiatt többször is elveszítettem a hátsó tengelyt. Ez azt jelentette, hogy ennél [a negyedik helynél – a szerk.] jobbat nem remélhettem.”

„Megpróbáltam, de nem bántam meg. Sajnos egy kicsit rosszabb volt a tempó, mint amire számítottunk” – folytatta a monacói, aki arra is kitért, hogy még nincs veszve minden: „Szingapúr, talán Baku és Las Vegas azok a pályák, ahol egy kicsit közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy futamot nyerjünk. Ezzel együtt azt gondolom, mi vagyunk a harmadik erő. Talán a második, ha gyengélkedik a Red Bull, de semmiképpen sem az első, szóval nehéz dolgunk lesz.”

Leclerc-rel ellentétben Lewis Hamilton elégedett volt a verseny alakulásával. Öthelyes rajtbüntetése után csak a tizedik rajtkockát foglalhatta el a hétszeres világbajnok, ennek ellenére hatodikként intették le első olyan monzai futamán, melyen a Ferrari versenyzőjeként állt rajthoz.

„Ma úgy éreztem, hogy uralom az autót, nagyon elégedett voltam vele” – nyilatkozott pozitívan a Sky Sports F1-nek. „Nagyon jól sikerült a rajtom, igaz, lassítanom kellett, amikor beszorultam pár autó közé. Utána nagyon közel kerültem George-hoz, és ha utólag belegondolok, meg kellett volna próbálnunk az elévágást. Az, hogy elnyújtottuk az etapot, nem fizetődött ki, de ebből is tanulni fogunk.”

„Különben is visszakapaszkodtam a hatodik helyre a büntetés után, amiért nagyon hálás vagyok. Hihetetlen érzés volt, hogy ilyen stabilan tudtam vezetni a tifosi előtt” – folytatta a 40 éves versenyző. „Nem érdemeltem volna meg, hogy dobogóra álljak. Charles viszont mindent beleadott, de Max nagyon jó volt. Bár ma gyorsak voltak, nincs meg a Red Bull tempója, de ha kivételes munkát végzünk, itt-ott talán még elcsíphetünk egy-egy dobogót. Van rá esély, de pusztán erőből nem lesz meg.”

Hamilton újra a régi?

Nemcsak Hamilton érezte erősnek a vasárnapi teljesítményét, de Frédéric Vasseur is ódákat zengett róla. A Ferrari csapatfőnöke ezúttal ki volt békülve a klasszissal:

„A cél az volt, hogy dobogóra álljunk. Charles erős versenyt futott, szépen csatázott az elején, de túlmelegítettük a gumikat. Max szárnyalt, de a McLarenektől nem voltunk messze” – kezdte az értékelést az olasz szakember. „[Hamilton] visszatért. A büntetése után a mezőny közepén volt, de erős volt az első etapja.”

„Megpróbáltunk a végén gumielőnybe kerülni [Russell ellen – a szerk.], de túlságosan elenyésző volt a kopás mértéke. Nagyon jó verseny volt, és nagyon elégedett vagyok vele. Nehéz időszakon ment keresztül júliusban, de most visszatért, és újra megvan a tempója” – beszélt Hamilton helyzetéről a Sky Sports F1-nek. „Jó hétvégéje volt, jó passzban volt, a hozzáállása is rendben volt, és azt hiszem, ez segíteni fog [a szezon hátralevő részében].”