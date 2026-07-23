Egy húszéves kanadai hölgy ezt most a saját bőrén tapasztalhatja meg: tanulói engedéllyel, öt családtaggal az autóban száguldott 168 km/órával, ezért apja vadonatúj Honda Pilotját egy hétre lefoglalták a rendőrök.

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a szakaszon legfeljebb 120 km/órával lehetett volna haladni, az eset július 11-én történt Brit Columbia tartományban. – írja a Carscoops.com

Brit Columbiában az ilyen jogosítvánnyal közlekedő sofőrök alapesetben mindössze egy utast vihetnek magukkal. A szabály azonban kivételt tesz a közvetlen családtagokkal. Mivel az autóban ülő öt utas mindegyike a sofőr rokona volt, a rendőrség szerint ebből a szempontból szabályosan utaztak hatan a Hondában.

A hatóság nem közölte, hogy az utasok között ott voltak-e a nő szülei is. A rendőrök ugyanakkor nem rejtették véka alá, hogy erősen megkérdőjelezhetőnek tartják a család döntését, amellyel egy ennyire tapasztalatlan vezetőre bízták a nagy méretű SUV-t és öt utas szállítását.

A húszéves nő körülbelül 83 ezer forintos bírságot kapott. A rendőrség emellett hét napra lefoglalta a szinte vadonatúj, 2026-os modellévű Hondát. A családnak a bírságon felül a jármű elszállításának és az őrzött telepen történő tárolásának költségeit is ki kell fizetnie.

A hatóság szerint az ügynek hosszabb távú pénzügyi következményei is lesznek. A fiatal sofőrt várhatóan legalább három éven keresztül magas kockázatú vezetőként kezelik majd a biztosítók, ami jelentősen megemeli a biztosítási díjait.

Így a bírságokkal, a szállítási és tárolási költségekkel, valamint a megemelkedő biztosítási díjakkal együtt az eset nagyjából 566 ezer forintnak megfelelő kanadai dollárba fájhat a családnak.

Bár a büntetést alapvetően a sofőr kapta, a lefoglalt jármű elszállításának és tárolásának díját rendszerint az autó bejegyzett tulajdonosának kell rendeznie. Ebben az esetben ez a fiatal nő édesapja, akinek a nevén a Honda Pilot van.