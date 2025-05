A Mitsubishi Motors Corporation és a Foxtron Vehicle Technologies Co. Ltd., amely a Hon Hai Precision Industry Co Ltd. (a Foxconn elektromos járműket gyártó) leányvállalata. együttműködési megállapodást írt alá, amelynek értelmében a Foxtron elektromos járművet szállít a Mitsubishi Motorsnak – számolt be az egyezségről a Foxtron. Egyelőre annyit tudni, hogy az új modell 2026 második felében kerül forgalomba és Thailföldön készül majd.

Nem kell bemutatni a Mitsubishit, az világszerte forgalmazza járműveit, a Foxconn pedig onnan lehet ismerős, hogy ez a cég többek között iPhone-t gyárt, de számos más elektronikai eszközt is, így xBox-ot, Sony PlayStation-t is. Leányvállalata elsősorban cég szoftveres ismereteit kihasználva fejlesztett számos autó prototípust az elmúlt években.

Bár a piacra dobás alig több mint egy év múlva esedékes, a járműről még nincsenek részletek. Sem a méretek, a karosszéria formája sem ismertek, nemhogy az akkumulátor vagy a hajtás elrendezésének részletei. Az egyetlen biztos dolog, hogy a Mitsubishi modell a „Foxtron villanyautós megoldásán” fog alapulni és a fejlesztésben is részt vesznek.

Az autó Mitsubishi márkanév alatt kerül forgalomba, és a japán vállalat is forgalmazza majd. A hírek szerint Ausztráliában és Új-Zélandon fog először megjelenni, emiatt egyes lapok feltételezései szerint pickup lehet. Alapját a Foxtron Model V elektromos pick-up adhatja, amelyet a cég kifejlesztett, de nem dobott piacra önállóan. Az ötszemélyes, duplafülkés modell teherbírása egy tonna, és három tonnányi rakományt tud vontatni. iDgitális tükröket és műszeregységet, valamint olyan érzékelőcsokrot kapott, amely a autonóm közlekedésre is alkalmassá teheti a járművet.

Nemcsak önmagában érdekes a Foxconn megjelenése, a háttérben a Renault-Nissan-Mitsubishi szövetségben történt repedések állhatnak. A Foxconn nyilvánosan bejelentette érdeklődését a Mitsubishi partnere, a Nissan iránt, fontolgatja Renault által eladásra kínált Nissan-részvények megvásárlását.

Jelenleg a Mitsubishi több új modellje is a francia vagy japán márkák típusainak átbrandelésével születik. Európában a Colt és az ASX, a Renault Clio és Captur modellek ikertestvérei. 2026 nyarán érkezhet az új Nissan Leaf (amely már crossover lesz) alapján épülő elektromos Mitsubishi modell is.

