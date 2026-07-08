Erling Haaland pályafutása eddig sem volt piskóta: gólok, rekordok, elképesztő fizikum, könyörtelen befejezések. Úgy tűnik, ugyanez a logika érvényesül nála autók terén is: A Manchester City norvég sztárját több olyan modellel is összefüggésbe hozható az elmúlt évekből, amelyek nem egyszerűen drágák, hanem státuszszimbólumok.

Fontos hozzátenni, hogy a futballisták autóinál gyakran nehéz eldönteni, mi saját tulajdon, mi lízingelt, mi kölcsönautó, és mi az, amit csak rövid időre volt náluk. A holland Top Gear is külön megjegyzi Haaland feltételezett gyűjteményéről, hogy nem minden autó esetében van hivatalos megerősítés. Ettől még ez a lista így is elképesztő.

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Haaland autói — vagy legalábbis a hozzá kötött autók — pontosan azt a világot mutatják, amelyben a modern futballsztárok élnek. A Bugatti Tourbillon és a Mercedes-AMG One már nem egyszerű közlekedési eszköz, hanem technológiai trófea. A Ferrari Monza SP2 színtiszta látványosság, a Rolls-Royce Cullinan és a Range Rover Sport a luxus kényelmes oldala, az Audi RS6 Avant pedig a hétköznapi családi autó.