Nemcsak a gólokat, de az autókat is elképesztő ütemben gyűjti Erling Haaland. A Manchester City norvég csatára – akár találattal, akár passzolva – már 100 gólban működött közre a Premier League-ben, és mivel mindezt 94 meccs alatt hozta össze, megdöntötte Alan Shearer rekordját, aki korábban 100 bajnoki mérkőzés alatt jutott el a jubileumig.

Haalandot még évekkel ezelőtt kivásárolta a Dortmunddal kötött szerződéséből a Manchester City. Noha a csapatnak akkori áron is közel 24 milliárd forintjába került, ki lehet jelenteni, hogy jó üzletet hoztak tető alá a most is csupán 24 éves játékossal. A Goal.com cikke szerint Haaland nemrégiben egészen 2034 nyaráig elkötelezte magát a Manchester Citynél, így aligha kell anyagi problémák miatt aggódnia az elkövetkező időszakban.

Nyilvánvalóan ennek is köszönhető, hogy a gólkirály semmitől és senkitől sem zavartatva bővítheti a kispályásnak már eddig sem mondható autógyűjteményét. Legutóbb a Bugatti legújabb modellje, a Tourbillon tetszett meg neki, így meg is rendelte a várhatóan csak jövőre érkező, plug-in hibrid hajtású Chiron-utódot. Úgy tudja a Sun hasábjain nyilatkozó forrás, hogy Haalandnak az adókkal együtt körülbelül 4 millió fontot, átszámítva 1,9 milliárd forintot kell fizetnie érte.

A képre kattintva galéria nyílik:

Hogy a modell elérhető lesz a norvég csapatának jellegzetes, égszínkék színében, az még a jövő kérdése. Mindenesetre a Tourbillon önmagában elképesztő paraméterekkel bír: a mindössze 250 példányban készülő sportkocsi összteljesítménye 1800 lóerő lesz, amiből a részben Cosworth-fejlesztésű, 8,3 literes V16-os erőforrás mellett három villanymotor is kiveszi a részét. Mindezt a 2000 Nm-es forgatónyomaték, az alig 2 másodperces gyorsulás (0-100 km/óra) és a 380 km/órás csúcssebesség fejeli meg, ráadásul az utóbbi 445 km/órára növelhető.

Haaland garázsában már eddig is sorakoztak az autóköltemények. Hogy a teljesség igénye nélkül említsünk egy párat: Audi RS6 Avant quattro, Ferrari Monza SP2, Mercedes-AMG, Porsche 911 GT3, Range Rover Sport, Rolls-Royce Cullinan.