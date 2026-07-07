A Dodge napokban bejelentette, hogy a legendás Viper GTS-R limitált ideig bekerül a Fortnite és a Rocket League videójátékokba. A játékosok július 2-tól július 12-ig próbálhatják ki az autót, exkluzív testreszabási lehetőségekkel és időszakos csomagokkal.

Ez nem véletlenszerű nosztalgiázás a Dodge részéről. Matt McAlear, a márka vezérigazgatója szerint a Viper GTS-R digitális debütálása arról szól, hogy a Dodge teljesítményközpontú örökségét egy új generációval ismertessék meg.

Más szóval: aki ma már nem posztereken, autós újságban vagy versenyközvetítésekben találkozik először a Viperrel, az most akár egy virtuális arénában is beleszerethet.

A választás azért is erős, mert nem akármelyik Viperről van szó. A GTS-R a Viper versenyváltozata, amelyet 1995-ben mutattak be a Pebble Beach Concours d’Elegance rendezvényen. Az alapot a Viper GTS, azaz a kupé kivitel adta, de a GTS-R már nem utcai izomautó volt, hanem gyárilag épített versenygép. A 356-T6 kódjelű tízhengeres motort szinte módosításoktól mentesen emelték át az utcai verzióból, mivel a 7998 köbcentis blokk lökettérfogata pont alatta volt az engedélyezett limitnek. Ugyanakkor az új szívórendszer növelte a teljesítményt, míg a motor belső megerősítése javította a hosszú távú megbízhatóságot. A motor a versenyautóban kiviteltől függően 600-770 lóerőt és 725-988 Nm nyomatékot teljesített. Nyolc literből turbófeltöltő nélkül ennyi jött ki. Igazi amerikai bestia volt, amiből 57 darab készült ( az első öt fejlesztéshez), és kimondottan sikeres volt.

A Dodge Viper GTS-R legnagyobb eredményei:

1997 és 1999 között megnyerte az FIA GT-bajnokságot.

2000-ben összetett győzelmet aratott a daytonai 24 órás versenyen. Ez különösen nagy szó volt, mert először nyert ott szériagyártású autóra épülő amerikai versenyautó.

Le Mans-ban is maradandót alkotott: 1998 és 2000 között három egymást követő évben végzett az első két helyen GTS-kategóriában. 6 fotó

A mostani digitális visszatérés tehát nem egyszerű skinezés. A Dodge egy olyan autót rak a játékosok elé, amelynek a hátán tényleg komoly versenytörténelem ül. A Fortnite és a Rocket League közönsége pedig pontosan az a terep, ahol egy régi legenda újra hangos lehet, még akkor is, ha ezúttal nem a V10-es motort kell túráztatni, csak a kontrollert vagy a billentyűzetet nyomkodni.

A Viper rajongóinak persze ez egyszerre örömhír és fájdalmas emlékeztető. A típus már nincs gyártásban, és arról szó sincs, hogy a Dodge visszahozná az utakra a nyers, vad, kompromisszummentes sportautót. De az üzenet így is egyértelmű: a Viper neve még mindig elég erős ahhoz, hogy egy egész gaming-kampányt rá lehessen húzni.

Közben a Dodge a való világban is igyekszik fenntartani a teljesítményimázst. A Charger új, többféle hajtáslánccal kínált generációja, a 670 lóerős elektromos Charger Daytona Scat Pack, a 3,0 literes, ikerturbós SIXPACK-motorral szerelt benzines változatok, valamint a 710 lóerős Durango SRT Hellcat mind azt mutatják, hogy a márka továbbra is a nagy teljesítményre építi az identitását.