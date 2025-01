A tízhengeres motorral szerelt vadállat a klasszikus amerikai sportautó-gyártás utolsó példánya volt, igazi tirannoszaurusz, ami ész és kifinomultság helyett nyers erővel intézett el minden helyzetet. Első generációja 406 lóerőt és 630 Nm-t küldött a hátsó tengelyre, legutolsó kiadásának 8,4 literes szívómotorja 649 lóerővel és 813 Nm-rel szórakoztatta (vagy büntette) vezetőjét.

Egy letűnt kor hírnöke, amire azért most is van némi igény, hiszen hiába állt le a gyártás 2017-ben , egy kereskedőnél még akadt raktárban porosodó, tulajra váró darab, amit tavaly, vagyis 2024-ben vásárolt meg valaki. 2023-ban még két darabot sikerült eladniuk Dodge kereskedőknek, talán az idei volt az utolsó.

Mivel a márka mostanra a villanyautókat helyezte előtérbe, és visszafogja a belső égésű motorok kínálatát, valószínűtlen, hogy valaha is újra építenének egy nagy lökettérfogatú V10-es motorral szerelt sportautót.

Talán éppen ezért csapott le valaki egy valószínűleg érintetlen, nulla kilométeres, soha nem regisztrált SRT Viperre. Hogy ez az autó valaha kikerül-e az utakra, vagy garázsban pihen majd, amíg valaki egy szép összegért elárverezi, az már egy másik történet.

Valahol érthető, hogy most lecsapott egy gyűjtő, rajongó a ritka típusra, de a rég nem gyártott, mégis idén eladott autók listáján akad még egy ennél is furcsább tétel. 2024-ben valaki egy Dodge Dartot is vásárolt, ami egy teljesen átlagos, szürke, hétköznapi autó. Régi technika, semmi modern csábító újdonság, és talán pont ez tetszett meg a vevőnek, ez még biztos nem pittyegi le a fejünket minden vélt, vagy valós sebességkorlátozásnál.

A Dart 2012-ben gördült ki a Dodge illinoisi, Belvidere-ben található gyárából, és a 2013-as modellévre debütált. 2015-ben érte el csúcsértékesítését, 87 908 darabot adtak el belőle – ami szép szám, de nem volt elég a hosszú távú túléléshez. Érdekesség, hogy 2022 volt az egyetlen év 2012 óta, amikor a Dodge nem adott el egyetlen Dartot sem. Talán mostanra végleg elfogyott a készlet a kereskedőknél.