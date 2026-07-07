Egy német startup olyan merész ötlettel állt elő, amely akár teljesen átírhatja a városi buszgarázsok jövőjét. A TruckTower finanszírozási pályázatot nyújtott be az EIT Urban Mobility innovációs szervezethez, hogy megvalósíthatósági tanulmányt készíthessenek.

A vállalat elképzelése szerint a jövőben jóval kisebb helyet foglalhatnának el a városokban az autóbusz‑garázsok, hiszen a buszokat akár a személyautókhoz hasonlóan, többszintes, “parkolóház‑szerű” épületekben lehetne tárolni. A koncepció különösen az elektromos buszok térnyerése miatt igényel alapos tervezést, mivel a töltési infrastruktúra, a hálózati csatlakozások és a biztonsági előírások megtervezése és kialakítása egyre nagyobb kihívást jelent a nagyvárosokban.

A „vertikális buszgarázsok” ötlete mellé már több ismert és kevésbé ismert szakmai szereplő is felsorakozott. A pályázatot a TruckTower egy konzorciumi együttműködés keretében nyújtotta be, amelynek tagjai között megtalálható a Fraunhofer kutatóintézet, az Emutec Grid Systems energiahálózati mérnökség, a Luetkens Architektur építésziroda, az Iproconsult mérnökiroda, a Siko tűz‑ és biztonságtechnikai vállalat, a Nicole Noack VR‑szimulációs stúdió, valamint üzemeltető partnerként az Arriva közlekedési szolgáltató.

A TruckTower közlése szerint a megoldás iránt már öt közösségi közlekedési szolgáltató is érdeklődik, amelyek összesen kilenc potenciális buszgarázs‑helyszínt jelöltek meg lehetséges fejlesztési területként. Ezek a helyszínek különböző üzemeltetési környezetet képviselnek: vannak köztük városi felújítás alatt álló depók, illetve szerviz központok is, de akadnak teljesen új buszdepók létrehozásával kapcsolatos elképzelések is.

Annyi bizonyos, hogy amennyiben a koncepció technikai értelemben zöld utat kap, akkor az a jövőben kedvező hatással lehet a városi infrastruktúra tervezésére is. Manapság ugyanis sok nagyvárosban az autóbuszok sok utat tesznek meg a buszgarázsok és az első forgalomba állás között. Ez a megoldás tehát lehetővé tenné a kisebb, de energiahatékony buszdepók kialakítását.