Mindennapi életünket egyre jobban meghatározzák az okoseszközök. Már nem kell sokat várni az úgynevezett “okosbuszgarázsra” sem, amelyet az önvezető autóbuszok forgalomba helyezése hív életre. A grandiózus fejlesztésre ezúttal nem egy nyugat-európai városban kerül sor, hanem egy közép-európai metropoliszban, Varsóban.

A helyi szolgáltató az MZA Warszawa, valamint az Autonomous Systems a napokban lerántotta a leplet az első lengyel okosbuszgarázsról, amit Redutowának hívnak. Ez egy új városi depó, amelyet alapvetően olyan autóbuszok számára terveztek, amelyek önállóan képesek manőverezni a garázs területén. A koncepció várhatóan hatással lesz a buszgyártókra is, hiszen további innovációk, fejlesztések bemutatására ösztönzi majd őket.

A komplexum két szintes lesz összesen 140 autóbusz számára biztosít férőhelyet. Úgy tervezik, hogy a csúcsidőszakokban – így például reggel és este – gyors és biztonságos ki- és bejutást tegyen lehetővé az önvezető buszok számára. A létesítmény területén – így például a töltőoszlopok, a mosók, valamint a parkolók között – az autóbuszok teljesen autonóm módon fognak közlekedni.

4 fotó

Az új okosbuszgarázst Varsó keleti felében, a Balaton parktól (“Park nad Balatonem”) nem messze építik fel az Ostrobramska út mellett. A jelenlegi számítások szerint automatizáltságnak köszönhetően nemcsak időt, hanem pénzt is megtakaríthat az MZA Warszawa. Autóbuszonként 35 percnyi időt nyernek, de a költség megtakarítás sem kicsi, mintegy 88 ezer euró járműveként. Nem beszélve arról a 3-4 kisebb ütközésről, ami hetente előfordul az üzemeltető tapasztalatai szerint az autóbuszok mozgatása közben. Amennyiben 140 darabos flottával számolunk, akkor 12 éves időtartamra vonatkozóan 2400 órányi munkaórát és 12 millió eurót tud ily módon megtakarítani az MZA Warszawa.

Az autonóm buszok alkalmazásához szükség van egy úgynevezett vezérlő teremre, ahol a szakemberek a folyamatokat felügyelni tudják. Itt olyan munkakörben lehet dolgozni, ami jelenleg még talán nem is nagyon létezik. Az ebben a teremben dolgozók lesznek ugyanis az “okosbusz koordinátorok”. Vagyis azok akik a kormánykerék helyett informatikai eszközökkel fogják irányítani és vezérelni a garázsban közlekedő buszokat. Az integráció kiterjed a töltőkre, mosóállomásokra és műhelyekre, a rendszer pedig valós időben hoz döntéseket a megrendelések, az útvonalak és a biztonsági kockázatok, illetve protokollok alapján.

Az autonómia nem helyettesíti az embereket, hanem inkább támogatja őket a munkavégzésben. Megkönnyítik a sofőrök munkáját az időigényes manőverekkel, emellett csökkentik az ütközések kockázatát és javítjuk a munkakörülményeket” – hangsúlyozta Jan Kuzminski, az MZA Warszawa elnöke.

A projekt kivitelezője, az Autonomous Systems közzétette az első látványterveket az okosbuszgarázzsal kapcsolatban.