Benne járunk az őszben, jönnek a tartósan 7 °C alatti hőmérsékletek, amikor a nyári gumik már nem teljesítenek tökéletesen, cserélni kell. Jöhetnek a téli gumik, de reális alternatívaként négy évszakosra is lehet váltani.
Mivel hazánkban is ritkák a kemény telek, a hó és a jég, az egész évben használható abroncsok is megfelelhetnek, ha túlnyomórészt városi és/vagy tisztított utakon járunk, nem kell emelkedőkre kapaszkodni vagy épp nem utazunk olyan országba, ahol kötelező a téli gumik használata a megfelelő időszakban.
Magyarországon is egyre népszerűbbek a négy évszakos gumik, aki pedig most döntene úgy, hogy a nyári abroncsokat lerakva ilyenekre tér át, gumiteszt-gyűjtésünkkel segítünk eligazodni azt illetően, mit érdemes választani, és mely márkák mely termékeit jobb elkerülni.
Az alábbiakban , igen elterjedt méret eredményeit szedtük csokorba a különböző tesztelőktől: a német autóklub, az ADAC és a brit Tyreviews.com a 205/45 R17-es, a német AutoBild magazin a 215/55 R17-es és a 225/40 R18-as, az amerikai Car and Driver magazin a 225/45 R18-as, és megint csak a Tyrereviews.com a 235/55 R18-as abroncsokat próbálta ki és értékelte.
205/45 R17
Kezdjük a nagyágyúval: az ADAC 16 különböző terméket tesztelt a száraz utas (fékteljesítmény), a nedves utas (fékteljesítmény aszfalton és betonon, felúszás egyeneseben és kanyarban), a havas utas (fékteljesítmény és tapadás), a jeges fékteljesítmény, a menetkomfort, azaz zaj, illetve az ár-érték (kopás, ár, fogyasztás) alapján.
„Nagyon jó” minősítést egy sem, „jó”-t viszont négy gumi is kapott, ugyanakkor, ahogy már korábban megírtuk, néhány igazán pocsék, már-már balesetveszélyes gyártmányt is találtak.
Az ADAC egyszerűsített eredménytáblája – az alacsonyabb pontszám a jobb. A teljes teszt a részletezett eredményekkel itt olvasható német nyelven.
|Abroncs
|Összértékelés (pont, szóbeli)
|1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
|2,3/jó
|2. Continental AllSeasonContact 2
|2,3/jó
|3. Pirelli Cinturato All Season SF3
|2,5/jó
|4. Bridgestone Turanza All Season 6
|2,5/jó
|5. Michelin Crossclimate 2
|2,7/megfelelő
|6. Dunlop All Season 2
|2,9/megfelelő
|7. BFGoodrich Advantage All-Season
|2,9/megfelelő
|8. Viking FourTech Plus
|3,0/megfelelő
|9. Vredestein Quatrac Pro+
|3,8/elégséges
|10. Barum Quartaris 5
|3,9/elégséges
|11. Nexen N´Blue 4Season 2
|3,9/elégséges
|12. Superia Ecoblue2 4S
|3,9/elégséges
|13. CST Medallion All Season ACP1
|4,8/elégtelen (nem ajánlott!)
|14. APlus AS909
|4,9/elégtelen (nem ajánlott!)
|15. Arivo Carlorful A/S
|5,5/elégtelen (nem ajánlott!)
|16. Petlas Multi Action PT565
|5,5/elégtelen (nem ajánlott!)
A Tyrereviews.com 9 abroncsot értékelt a száraz utas úttartás, fékezés és szubjektív vezetési élmény, a vizes utas úttartás, fékezés, szubjektív vezetési élmény, valamint az egyenes- és kanyarbeli felúszás (aquaplaning), a havas úttartás, tapadás, fékezés, szubjektív vezetési élmény, valamint a menetkomfort, a zaj és a gördülési ellenállás figyelembe vételével.
A Tyrereviews listája – összesített pontot vagy százalékos értéket nem osztottak ki, a részletes eredmények itt böngészhetők angolul.
|1. Pirelli Cinturato All Season SF3
|győztes
|2. Continental AllSeasonContact 2
|nagyon ajánlott
|3. Bridgestone Turanza All Season 6
|nagyon ajánlott
|4. Goodyear Vector 4Seasons Gen 3
|nagyon ajánlott
|5. Kleber Quadraxer 3
|ajánlott
|6. Linglong Sport Master 4S
|megfelelő
|7. Cooper Discoverer All Season
|–
|8. Milever All Season Versat mc545
|–
|9. Tomket Allyear 3
|–
215/55 R17
Az Auto Bild Allrad, azaz magazin a terepjárókra és SUV-kra szakosodott kiadása 11 különböző gumit vizsgált ebben a méretben. A szempontok: száraz utas úttartás és fékezés, nedves utas fékezés, úttartás, körpályás viselkedés, egyenes- és kanyarbeli felúszás, havas úttartás, tapadás, fékezés, szlalom, szubjektív menetkomfort, zaj és gördülési ellenállás.
A teszten négy termék kapott „nagyon jó”, további három „jó” minősítést – az alacsonyabb pontszám a jobb. A teljes teszt itt olvasható német nyelven.
|Abroncs
|Összértékelés (Pont/szóbeli)
|1. Vredestein Quatrac
|1,2/nagyon jó
|2. Bridgestone Turanza All Season 6
|1,3/nagyon jó
|3. Hankook Kinergy 4S2
|1,4/nagyon jó
|4. Ceat 4 SeasonDrive X5
|1,4/nagyon jó
|5. Goodyear Vector 4Seasons Gen 3
|2,3/jó
|6. GT Radial ClimateActive
|2,4/jó
|7. Nexen N Blue 4Season 2
|2,4/jó
|8. Kleber Quadraxer 3
|3,1/megfelelő
|9. Viking Fourtech+
|3,2/megfelelő
|10. Linglong Sport Master 4S
|3,4/megfelelő
|11. Arivo Carlorful AS
|4,9/elégtelen
225/40 R18
Folytatjuk is az AutoBilddel: a 18 colos méretben is a fenti szempontok alapján teszteltek, a 15 megvizsgált termék jelentős része szépen szerepelt: 4 abroncs kapott „nagyon jó”, további 7 „jó minősítést. Az alacsonyabb pontszám a jobb. A teljes teszt itt található.
|Abroncs
|Összértékelés (Pont/szóbeli)
|1. Pirelli Cinturato All Season SF3
|1,1/nagyon jó
|2. Continental AllSeasonContact 2
|1,2/nagyon jó
|3. Michelin CrossClimate 3 Sport
|1,3/nagyon jó
|4. Vredestein Quatrac
|1,4/nagyon jó
|5. Hankook Kinergy 4S2
|1,5/jó
|6. Bridgestone Turanza All Season 6
|1,9/jó
|7. Michelin CrossClimate 3
|2,0/jó
|8. Ceat 4 SeasonDrive X5
|2,1/jó
|9. Kleber Quadraxer 3
|2,1/jó
|10. Laufenn G Fit 4S
|2,2/jó
|11. Sailun Atrezzo 4Seasons Ultra
|2,3/jó
|12. Dunlop All Season 2
|2,8/megfelelő
|13. Toyo Celsius AS2
|2,9/megfelelő
|14. Linglong Sport Master 4S
|3,0/megfelelő
|15. Roadhog RGAS02
|3,9/elégséges
225/45 R18
Az amerikai Car and Driver ötféle négy évszakos gumit tesztelt a 2025-ös évre, az univerzálisnak szánt termékeket referenciaként egy-egy kiemelkedő nyári és téli gumi teljesítményéhez mérték. A szempontok: száraz utas úttartás és fékezés, nedves utas úttartás, fékezés és körpályás viselkedés, havas úttartás, tapadás, fékezés és körpályás viselkedés.
Alább az eredmények, a maximálisan elérhető pontszám 280 – a részletes értékelés itt érhető el angol nyelven.
|Abroncs
|Összértékelés (pont)
|1. Pirelli Cinturato WeatherActive
|255
|2. Michelin CrossClimate 2 AW
|251
|3. Bridgestone WeatherPeak
|244
|4. Goodyear Assurance WeatherReady
|242
|5. Nokian Remedy WRG5
|222
235/55 R18
A Tyrereviews.com a 235/55 R18 méretben is tesztelte 7 gyártó termékét, a szempontok ugyanazok voltak, mint a szakoldal másik tesztjén.
A sorrend – összesített pontok és/vagy százalékok nélkül – alább látható, a részletekbe menő teszteredmények itt olvashatók angol nyelven.
|1. Nokian Seasonproof 2
|győztes
|2. BFGoodrich Advantage SUV All Season
|nagyon ajánlott
|3. Goodyear Vector 4Seasons Gen 3
|nagyon ajánlott
|4. Hankook Kinergy 4S 2 X
|nagyon ajánlott
|5. Maxxis Premitra All Season AP3 SUV
|ajánlott
|6. Bridgestone Turanza All Season 6
|ajánlott
|7. Westlake All Season Elite Z401
|–
Más méretek, más tesztelők, más módszerek, így összességében nehéz végső konklúziót kimondani, de annyi talán látszik, hogy a Pirelli, a Continental és a Goodyear abroncsai többször is az élmezőnyben tűntek fel, ezért feltehető, hogy a feljebb nem említett mértekben sem lehet ezen márkák termékeivel melléfogni – persze a legbiztosabb az, ha az ember körülnéz a neten az igényei szempontjából releváns tesztek reményében.
Ha négy évszakos helyett továbbra is a célszerszámra, az igaz téli gumira esküszöl, az alábbi tesztösszefoglaló segíthet a választásban!