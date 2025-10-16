Benne járunk az őszben, jönnek a tartósan 7 °C alatti hőmérsékletek, amikor a nyári gumik már nem teljesítenek tökéletesen, cserélni kell. Jöhetnek a téli gumik, de reális alternatívaként négy évszakosra is lehet váltani.

Mivel hazánkban is ritkák a kemény telek, a hó és a jég, az egész évben használható abroncsok is megfelelhetnek, ha túlnyomórészt városi és/vagy tisztított utakon járunk, nem kell emelkedőkre kapaszkodni vagy épp nem utazunk olyan országba, ahol kötelező a téli gumik használata a megfelelő időszakban.

Magyarországon is egyre népszerűbbek a négy évszakos gumik, aki pedig most döntene úgy, hogy a nyári abroncsokat lerakva ilyenekre tér át, gumiteszt-gyűjtésünkkel segítünk eligazodni azt illetően, mit érdemes választani, és mely márkák mely termékeit jobb elkerülni.

Az alábbiakban , igen elterjedt méret eredményeit szedtük csokorba a különböző tesztelőktől: a német autóklub, az ADAC és a brit Tyreviews.com a 205/45 R17-es, a német AutoBild magazin a 215/55 R17-es és a 225/40 R18-as, az amerikai Car and Driver magazin a 225/45 R18-as, és megint csak a Tyrereviews.com a 235/55 R18-as abroncsokat próbálta ki és értékelte.

205/45 R17

Kezdjük a nagyágyúval: az ADAC 16 különböző terméket tesztelt a száraz utas (fékteljesítmény), a nedves utas (fékteljesítmény aszfalton és betonon, felúszás egyeneseben és kanyarban), a havas utas (fékteljesítmény és tapadás), a jeges fékteljesítmény, a menetkomfort, azaz zaj, illetve az ár-érték (kopás, ár, fogyasztás) alapján.

„Nagyon jó” minősítést egy sem, „jó”-t viszont négy gumi is kapott, ugyanakkor, ahogy már korábban megírtuk, néhány igazán pocsék, már-már balesetveszélyes gyártmányt is találtak.

Az ADAC egyszerűsített eredménytáblája – az alacsonyabb pontszám a jobb. A teljes teszt a részletezett eredményekkel itt olvasható német nyelven.

Abroncs Összértékelés (pont, szóbeli) 1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 2,3/jó 2. Continental AllSeasonContact 2 2,3/jó 3. Pirelli Cinturato All Season SF3 2,5/jó 4. Bridgestone Turanza All Season 6 2,5/jó 5. Michelin Crossclimate 2 2,7/megfelelő 6. Dunlop All Season 2 2,9/megfelelő 7. BFGoodrich Advantage All-Season 2,9/megfelelő 8. Viking FourTech Plus 3,0/megfelelő 9. Vredestein Quatrac Pro+ 3,8/elégséges 10. Barum Quartaris 5 3,9/elégséges 11. Nexen N´Blue 4Season 2 3,9/elégséges 12. Superia Ecoblue2 4S 3,9/elégséges 13. CST Medallion All Season ACP1 4,8/elégtelen (nem ajánlott!) 14. APlus AS909 4,9/elégtelen (nem ajánlott!) 15. Arivo Carlorful A/S 5,5/elégtelen (nem ajánlott!) 16. Petlas Multi Action PT565 5,5/elégtelen (nem ajánlott!)

A Tyrereviews.com 9 abroncsot értékelt a száraz utas úttartás, fékezés és szubjektív vezetési élmény, a vizes utas úttartás, fékezés, szubjektív vezetési élmény, valamint az egyenes- és kanyarbeli felúszás (aquaplaning), a havas úttartás, tapadás, fékezés, szubjektív vezetési élmény, valamint a menetkomfort, a zaj és a gördülési ellenállás figyelembe vételével.

A Tyrereviews listája – összesített pontot vagy százalékos értéket nem osztottak ki, a részletes eredmények itt böngészhetők angolul.

1. Pirelli Cinturato All Season SF3 győztes 2. Continental AllSeasonContact 2 nagyon ajánlott 3. Bridgestone Turanza All Season 6 nagyon ajánlott 4. Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 nagyon ajánlott 5. Kleber Quadraxer 3 ajánlott 6. Linglong Sport Master 4S megfelelő 7. Cooper Discoverer All Season – 8. Milever All Season Versat mc545 – 9. Tomket Allyear 3 –

215/55 R17

Az Auto Bild Allrad, azaz magazin a terepjárókra és SUV-kra szakosodott kiadása 11 különböző gumit vizsgált ebben a méretben. A szempontok: száraz utas úttartás és fékezés, nedves utas fékezés, úttartás, körpályás viselkedés, egyenes- és kanyarbeli felúszás, havas úttartás, tapadás, fékezés, szlalom, szubjektív menetkomfort, zaj és gördülési ellenállás.

A teszten négy termék kapott „nagyon jó”, további három „jó” minősítést – az alacsonyabb pontszám a jobb. A teljes teszt itt olvasható német nyelven.

Abroncs Összértékelés (Pont/szóbeli) 1. Vredestein Quatrac 1,2/nagyon jó 2. Bridgestone Turanza All Season 6 1,3/nagyon jó 3. Hankook Kinergy 4S2 1,4/nagyon jó 4. Ceat 4 SeasonDrive X5 1,4/nagyon jó 5. Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 2,3/jó 6. GT Radial ClimateActive 2,4/jó 7. Nexen N Blue 4Season 2 2,4/jó 8. Kleber Quadraxer 3 3,1/megfelelő 9. Viking Fourtech+ 3,2/megfelelő 10. Linglong Sport Master 4S 3,4/megfelelő 11. Arivo Carlorful AS 4,9/elégtelen

225/40 R18

Folytatjuk is az AutoBilddel: a 18 colos méretben is a fenti szempontok alapján teszteltek, a 15 megvizsgált termék jelentős része szépen szerepelt: 4 abroncs kapott „nagyon jó”, további 7 „jó minősítést. Az alacsonyabb pontszám a jobb. A teljes teszt itt található.

Abroncs Összértékelés (Pont/szóbeli) 1. Pirelli Cinturato All Season SF3 1,1/nagyon jó 2. Continental AllSeasonContact 2 1,2/nagyon jó 3. Michelin CrossClimate 3 Sport 1,3/nagyon jó 4. Vredestein Quatrac 1,4/nagyon jó 5. Hankook Kinergy 4S2 1,5/jó 6. Bridgestone Turanza All Season 6 1,9/jó 7. Michelin CrossClimate 3 2,0/jó 8. Ceat 4 SeasonDrive X5 2,1/jó 9. Kleber Quadraxer 3 2,1/jó 10. Laufenn G Fit 4S 2,2/jó 11. Sailun Atrezzo 4Seasons Ultra 2,3/jó 12. Dunlop All Season 2 2,8/megfelelő 13. Toyo Celsius AS2 2,9/megfelelő 14. Linglong Sport Master 4S 3,0/megfelelő 15. Roadhog RGAS02 3,9/elégséges

225/45 R18

Az amerikai Car and Driver ötféle négy évszakos gumit tesztelt a 2025-ös évre, az univerzálisnak szánt termékeket referenciaként egy-egy kiemelkedő nyári és téli gumi teljesítményéhez mérték. A szempontok: száraz utas úttartás és fékezés, nedves utas úttartás, fékezés és körpályás viselkedés, havas úttartás, tapadás, fékezés és körpályás viselkedés.

Alább az eredmények, a maximálisan elérhető pontszám 280 – a részletes értékelés itt érhető el angol nyelven.

Abroncs Összértékelés (pont) 1. Pirelli Cinturato WeatherActive 255 2. Michelin CrossClimate 2 AW 251 3. Bridgestone WeatherPeak 244 4. Goodyear Assurance WeatherReady 242 5. Nokian Remedy WRG5 222

235/55 R18

A Tyrereviews.com a 235/55 R18 méretben is tesztelte 7 gyártó termékét, a szempontok ugyanazok voltak, mint a szakoldal másik tesztjén.

A sorrend – összesített pontok és/vagy százalékok nélkül – alább látható, a részletekbe menő teszteredmények itt olvashatók angol nyelven.

1. Nokian Seasonproof 2 győztes 2. BFGoodrich Advantage SUV All Season nagyon ajánlott 3. Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 nagyon ajánlott 4. Hankook Kinergy 4S 2 X nagyon ajánlott 5. Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ajánlott 6. Bridgestone Turanza All Season 6 ajánlott 7. Westlake All Season Elite Z401 –

Más méretek, más tesztelők, más módszerek, így összességében nehéz végső konklúziót kimondani, de annyi talán látszik, hogy a Pirelli, a Continental és a Goodyear abroncsai többször is az élmezőnyben tűntek fel, ezért feltehető, hogy a feljebb nem említett mértekben sem lehet ezen márkák termékeivel melléfogni – persze a legbiztosabb az, ha az ember körülnéz a neten az igényei szempontjából releváns tesztek reményében.

Ha négy évszakos helyett továbbra is a célszerszámra, az igaz téli gumira esküszöl, az alábbi tesztösszefoglaló segíthet a választásban!