Hasonló trendről számolt be a Michelin is, a négy évszakos, vagy más néven egész éves abroncsok piaca náluk is dinamikusan növekszik, évek óta két számjegyű a bővülés. A pozitív tendencia ellenére a szegmens súlya azonban még mindig nem számottevő a magyar piacon. Németországban, Olaszországban és Franciaországban már komoly vetélytársa a téli/nyári abroncsoknak az értékesített mennyiség tekintetében. Itthon további bővülést várnak, hiszen az ország adottságai kedveznek az ilyen típusú abroncsok használatának.

Mi alapján választ a magyar? Számít a jó eredmény a gumiteszten?

Hartmann Péter, a Michelin értékesítési igazgatója szerint „a magyar piac közepesen tesztérzékeny piacnak számít. Előnyt jelent, ha abroncsaink jól szerepelnek a teszteken, ezeket sokan követik, bár a súlyozással már kevesebben foglalkoznak. Pedig fontos lenne, hogy mindenki a saját vezetési stílusának és téli körülményeinek megfelelő abroncsot válassza, mert azzal lesz elégedett.”

Hiába dolgozik több autós szaklap és független szervezet azon, hogy megfelelő körülmények között több tucatnyi téli vagy éppen négy évszakos gumit kipróbáljon, mérjen, számoljon, elemezzen heteken keresztül, sokan egyáltalán nem ezeknek a teszteknek az eredményei alapján, hanem barátok, ismerősök, a szomszéd vagy éppen a sarki gumis véleményére, tanácsaira hallgatva választanak maguknak abroncsot. Emellett természetesen anyagi okok is állhatnak a döntések mögött, hiszen itthon az autópiachoz hasonlóan az abroncspiac is elég árérzékeny. Persze aki ennél komolyabban veszi a gumivásárlást, az nekiáll és végiglapozza az aktuális teszteket, odafigyelve arra is, hogy az autójára való méretű abroncsok tesztjeit keresse meg, mert komoly különbség lehet egy gyártó azonos típusú, de különböző méretű gumijainak teszteredményei között.

Nézzük is meg gyorsan az Auto Bild 2019-es négy évszakos abroncstesztjét, ahol a 235/55 R 19-es méretű, szabadidő-autókra szánt gumik tulajdonságait vizsgálták. A teszt azért is érdekes, mert a tesztalanyok közé betettek egy téli és egy nyári referenciaabroncsot is, így egész jól összehasonlítható, hogy egymáshoz képest melyik miben jobb.

A szárazon fékezést egyértelműen a nyári gumi nyerte a legrövidebb – 36,9 méteres – féktávval. Tőle alig 2 méterrel lemaradva a Michelin CrossClimate SUV lett a második, majd a harmadik helyre 40,1 méterrel a Continental AllSeasonCont futott be. A téli gumi az utolsó előtti lett, 42,8 méterrel, nála csak a Nokian WeatherProof SUV teljesített gyengébben.

Száraz felületen vezethetőség, kezelhetőség terén szintén a nyári abroncs végzett az első helyen, és itt is a Michelin vitte el a második – vagyis a négy évszakosok közül az első helyet – utána a Vredestein Quatrac 5 és a Falken EUROALL SEASON AS2 következett. Érdekes, hogy a nyári és a legjobb négy évszakossal futott átlagtempók között 1 km/h sincs a különbség. A téli gumi a hetedik helyen végzett.

Nedves felületen fékezve még mindig a nyári gumi a nyerő, – 55,5 méter – de kapaszkodjatok meg, a Vredestein Quatrac 5 és a Goodyear Vector 4 Seasons 55,6 méter után állt meg, azaz 10 centivel csúszott csak tovább a nyári guminál és az utánuk következő Michelin CrossClimate SUV is megállt 58,5 méteren. A téli abroncsnak 59 méter kellett, ami a hatodik helyre volt elég. A sort a Gripmax Status AllClimate zárja, a többiekéhez mérten brutálisan hosszú, 88,5 méteres féktávval.

A nedves úton vezethetőség műsorszámát is a nyári gumi nyerte, 82,5 km/h tempóval, amit a Vredestein Quatrac 5 és a Continental AllSeasonCont követett, kereken 80 km/h-s tempóval. A téli gumi 78,2 km/h-val a hetedik helyre érkezett, a sort ismét a Gripmax Status AllClimate zárja, amely már 66,8 km/h-nál feladta a küzdelmet.

Vízen felúszást – aquaplaning – a téli abroncs bírja a legjobban – 76,5 km/h -, amit egy tized km/h-s sebességgel elmaradva a Falken EUROALL SEASON AS2 követ, majd a Continental AllSeasonCont következik. Aztán a nyári abroncs jön – 74,7 km/h -, a sort pedig a Gripmax Status AllClimate zárja.

De nézzük végre, mire mennek a négy évszakosok a téli gumi ellen havon? Meglepetés, de a Nokian WeatherProof SUV lazán lenyomja havon a téli gumit a 23,5 méteres féktávval. A télinek 24,1 méter, míg a harmadik helyet megcsípő Continental AllSeasonCont 24,7 méter kellett a megálláshoz. Az utolsó négy évszakosnak is elég volt 28,5 méter, míg a nyári abroncsnak ennek több mint a duplája, 62,5 méter kellett.

Havon vezetve a Continental AllSeasonCont a leggyorsabb gumi – 47,3 km/h – amit 47,1 km/h-val a Nokian WeatherProof SUV követ. 46,2-vel a téli gumi jön a harmadik helyre, a sort a Gripmax Status AllClimate zárja, 43-as tempóval. Illetve a nyári gumi a leggyengébb szereplő, de annak az idejét már mérni sem volt érdemes, annyira hitványul teljesített havon.

Zaj tekintetében a négy évszakosok között akadt, ami még a nyárinál is csendesebb, ez a Goodyear Vector 4 Seasons, a többik jellemzően azért hangosabbak nála, a téli zaja az ötödik helyre volt elég. Újabb váratlan eredmény, hogy a Continental AllSeasonCont gördülési ellenállása kisebb, a Michelin CrossClimate SUV-é pedig megegyezik a nyári guminál mért értékkel, a téli abroncs itt a középmezőnyben végzett.

Összesítésben a Vredestein Quatrac 5 vitte el az első helyet, második a Michelin CrossClimate SUV, a bronzérmet pedig a Continental AllSeasonContact szerezte meg ebben a méretben.

De kinek mi a legjobb?

Akik rövid távokat autóznak, sík terepen, általában letakarított, városi utakon, azok nyugodtan elgondolkodhatnak a négy évszakos abroncs beszerzésén. Így nemcsak az őszi/tavaszi gumicserepara marad el, kerülgetni sem kell az éppen pihenőidejüket töltő gumikat, hanem a váratlan időjárás-változásokkor is biztonságosan lehet vele autózni, nem úgy, mint egy korán, váratlanul jött hóesésben a még fent lévő nyári gumival. Emellett a fenti teszt is azt mutatja, hogy egy jó négy évszakos abroncs néhány esetben még hóban is jobb lehet egy télinél. Persze aki hegyekben lakik, sokat autózik autópályán, hóban, latyakban, az továbbra is használjon csak igazi téli abroncsot.

A szerkesztőségen belül is vita tárgya, hogy a szabálykövetés zsinórmértékének nehezen nevezhető országban – Magyarországról beszélünk – mennyire szerencsés arra bátorítani az autósokat, hogy használják csak nyugodtan addig az autón lévő gumit, amíg az a törvényileg előírt minimális profilmélységgel még rendelkezik. A Michelin pedig ezt szorgalmazza, és nem is véletlenül. Bár abroncsokat akarnak eladni és nyilván nem a saját pénzük ellenségei, de szerintük teljesen felesleges az előírtnál hamarabb újat venni, a régit pedig szemétbe dobni, hiszen ők tartós használatra és a teljes élettartam alatt nyújtott teljesítményre gyártanak abroncsot. Ami jelenleg itthon téli gumi esetén 4, nyári esetén 1,6 milliméter, de például Németországban a nyáriakat 2,5-3 mm körül, a télieket pedig kb. 3,5 mm-es profilmélységnél cserélik újra.

Tehát azt tanácsolják, hogy a törvényileg előírt minimumig használja mindenki az erre alkalmas prémium abroncsokat és ez nemcsak neki, hanem a környezetnek is jobb lesz. Ha pedig a télieknél is 1,6 mm lenne a minimum, jóval kevesebb hulladék gumit kéne ártalmatlanítani. Persze ehhez arra is szükség volna, hogy az abroncstesztekben ne csak zsír új, frissen kibontott abroncsokat vizsgáljanak a gumiteszteket végző szervezetek, autós szaklapok, hanem a kopott, egy-két szezont már végigdolgozott – esetleg a törvényi határon lévő – gumik teljesítményéről is legyen tesztekben olvasható adat, ami alapján a vásárló dönteni tud.