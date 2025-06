Bár reméljük, hogy így, június vége felé már mindenki régen megszabadult a téli gumiktól, a nyári abroncsokat nyúzza a kánikulában, de az idén ősszel a nyári levétele után, a már elhasználódott téliek helyett négy évszakosra váltók számára hasznos lehet a német autóklub, az ADAC friss tesztje.

A nagy presztízsű szervezet ezúttal 225/45 R17 méretben vizsgálta a hazánkban is egyre népszerűbb négy évszakos abroncsokat. Aki évente legfeljebb nagyjából 10 ezer km-t vezet, hóban-jégben nélkülözni tudja az autót, annak logikus megoldás ez, mert a magasabb vételárat visszahozza jó pár éves élettartam és a csereköltségek hiánya. A négy évszakosok persze kompromisszumot jelentenek, elmaradnak mind a nyári, mind a téli társaik csúcsteljesítményétől, éppen ezért nagyon fontos tényleg jót választani.

Az eredményeket nem részletezve az ADAC 16 tesztelt termék közül a Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, a Continental AllSeasonContact 2, a Pirelli Cinturato All Season SF 3 és Bridgestone Turanza All Season 6 gumikat találta a legjobbnak – ebben a sorrendben –, de sokkal fontosabb, hogy ezúttal igazi hulladékokat is találtak.

A szervezet szerint messziről kerüljük az olcsó, kínai gyártású Arivo Carlorful A/S, Petlas Multi Action PT565, CST Medalion All Season ACP1 és APlus AS909 abroncsokat, ezek mind „elégtelen” minősítést kaptak.

Semmilyen téren nem teljesítenek jól, főképp a tapadásuk siralmas mind nedves, mind havas útfelületen, példaként kiemelték, hogy míg a legjobbnak választott Continentalokon 80 km/óráról 31,3 méteres féktávon lassult 0-ra az autó nedves úton, addig az Arivo ugyanezt csak 42,6 méteren hozta, más szavakkal: amikor a Contival szerelt jármű már állt, a kínai gumikon fékező még 41 km/órával robogott.

Aki jót akar magának – és minden más közlekedőnek – a bármennyire csábító ár ellenére se kísérletezzen a bizonyos körülmények között egyenesen veszélyes kínai noname abroncsokkal!

Az ADAC friss tesztje itt böngészhető német nyelven. Alább az összefoglaló táblázat.