Emlékezetes sztori, hogy a gyár Fitta néven tervezte bevezetni Európában, de a skandináv országokból szóltak nekik, hogy arrafelé ezt a női nemi szervre használják

Ráadásul kitűnően variálható is a hátsó ülőlap felhajtásával, az üléspad lesüllyesztésével. Az Értékbecslő sorozatunkban forgatott videóban ezt be is mutattuk, amit azzal érdemes kiegészíteni, hogy az első üléstámlák oldalán lévő karral az autó mellől előre- majd hátrahúzhatók az első ülések, hogy ne kelljen kivenni a hátsó fejtámlát az üléspad elfektetésekor. Mindehhez van egy csomó rakodóhely is az autóban.

Kényelme kevésbé fényes, sem az ülései, sem a futóműve, sem a zajszigetelése nem jobb az átlagnál, ami egyben azt is jelenti, hogy nem is rosszabb. Hosszú autópályás utakra a Honda Jazz szükségmegoldás, de megoldás.

Motorok: Honda Jazz GD

Mivel mifelénk a hengerenként egy gyertyás 1,5 SOHC VTEC rakétát nem lehetett kapni, ahogy dízelt miképpen benzin és autógáz vagy földgáz kettős üzemű motort sem kínált hozzá a gyártó, a felhozatal könnyen áttekinthető. A típusnév alapján 200 köbcenti eltérést sejthettek az 1,2 és az 1,4 literes Jazzek között, de a valóság összesen 93 köbcenti.

Mentem ezerkettes és ezernégyes Jazz-zel is, a két motor szinte egyenértékű. Mivel fogyasztásuk sem fogja összekuszálni a képet, azt vegyétek meg, amiből hasonló áron jobban követhető előéletű, kevésbé bizonytalan példányt találtok.

Honda Jazz 1,2 8V, L12A

Hengerűrtartalom: 1246 cm3

Max. teljesítmény: 78 LE/5700 1/perc fordulatszámon

Max. forgatónyomaték: 110 Nm/2800 1/perc fordulatszámon

Átlagfogyasztás, l/1100 km: 6,14 (95-ös) / 7,23 (LPG)

Honda Jazz 1,4 8V, L13A

Hengerűrtartalom: 1339 cm3

Max. teljesítmény: 83 LE/5700 1/perc fordulatszámon

Max. forgatónyomaték: 119 Nm/2800 1/perc fordulatszámon

Átlagfogyasztás, l/1100 km: 6,38 (95-ös) / 7,36 (LPG)

Karbantartás

Egy Honda Jazz kiváló minőségű, tartós autó, de mivel sokáig húzza az előírt karbantartás nélkül is, a használtan kapható GD Jazzekben kimaradhattak alapvető szervizmunkák, amik később mind-mind megbosszulhatják a tulajdonos hanyagságát.

Videós átvizsgáláson egy cseppet sem hibamentes Jazz a Vezess Értékbecslőben

Motorolajcserét legkésőbb 20 000 kilométereként vagy évente ír elő a gyár a letölthető gépkönyv szerint. Számomra igen meglepő módon 5W40-es vagy 10W40-es kenőanyagot javasol a magyar importautók kezelési útmutatója az egyik olajtársaság kínálatából, aztán a 278. oldali táblázatból kiderül, hogy igazából 0W20 kell az európai autókba.

Az olajválasztókban is elsősorban 0W20 és 5W30 viszkozitású motorolajok szerepelnek, esetleg 0W30 és 0W40, de a 10W40 csak említés szintjén. A töltet olajszűrővel együtt 3,6 liter és precíz olvasóink kedvéért álljon itt az olajleeresztő-csavar meghúzásának gyárilag előírt forgatónyomatéka is, ami 39 Nm.

A fokozatmentes CVT automatikus sebességváltó olaját először 5 évnél vagy 80 000 kilométernél kell(ett volna) lecserélni, utána négy év vagy 60 000 km a periódus Honda ATF-Z1 folyadékkal. A csere elmaradását elsősorban az indítókuplung sínyli meg, rángatása, remegése intő jel arra a próbaúton, hogy keressetek másik autót vagy egy kézi váltóst.

A Jazz CVT-váltójának olajszint-ellenőrzése az alábbi módon történik a gépkönyv szerint: „Vízszintes helyen álljon meg az autóval. Indítsa el a motort, és tartsa 1500-as fordulatszámon, amíg a ventilátor kétszer be nem kapcsol! Állítsa le a motort! Hatékony eredmény eléréséhez a motor leállítása után várjon legalább 60 másodpercet, de 90 másodpercnél semmivel se többet!” A nívópálca a bal első kerék felett-mellett van, az autó középvonala felé esik, ha a kocsival szembe álltok.

Ezzel szemben a kézi váltónak nincs nívópálcája, pedig az olajszint itt is létfontosságú. Az olajnívó ellenőrzéséről azt mondja a kezelési útmutató, hogy „Az olajszintet a motor normális üzemi hőmérsékletén ellenőrizze, vízszintes talajon. Ezután távolítsa el a váltó töltőnyílásának csavarját. Az olajnak a furat alsó peremének széléig kell érnie. Dugja be az ujját a furatba! Ha nem érez olajat, lassan töltsön bele kenőanyagot, amíg el nem kezd kifolyni. Ezután csavarja vissza a töltőnyílás csavarját, s húzza meg szorosan.” A kézi váltókban elvileg elég 8 évente vagy 120 000 km megtétel után olajat cserélni, de ez sokszor elmarad, emiatt egy használt Honda Jazz GD megvásárlás után érdemes azonnal megejteni, ha nincs számla a megtörténtéről.

Mivel a váltó nyelestengelycsapágya magasan van, ennek kenése eleve nehezebb ügy. Nem is meglepő, hogy ez a Honda Jazz GD fő típushibája, a hetedik generációs, 2000-2005 közötti, 1,4-es motorú Civicekhez hasonlóan. A csapágy maga pár tízezer forintos tétel, de javítás munkaidő-szükséglete 90-120 ezer forintig felviszi az összköltségét. Ha szól a nyelestengelycsapágy, az kellően csendes környezetben füllel kivehető. Ha üresben a kuplungot felengedve hallotok valamit, a kuplungpedált benyomva pedig megszűnik ez a hang, akkor a nyelestengelycsapágyra gyanakodhattok.

Mindkét motorban láncos a szelepvezérlés. A vezérműlánc tartós, tisztességes konstrukció, amivel 200 000 km felett sem szokott baj lenni, de nyúlásának ellenőrzése nem árt egy frissen megvett autónál.

Nagyon fontos a szelephézag ellenőrzése és szükség esetén beállítása a Jazz motorjain, 60, de legkésőbb 80 ezer kilométerenként. Ez bőven megéri azt a 2-2,5 munkaórát, amit erre általában elszámolnak szervizek, mert ez szükséges az L12A és L13A Honda-motor valóban impozáns élettartamának kiteljesítéséhez.

A gyújtógyertyák csereperiódusa rövid, csupán 40 000 kilométer, ráadásul hengerenként kettőt kell cserélni. De nem ez kerülhet igazán sokba, hanem ha a gyújtótrafókat kell cserélni, mert ebből is kettő van hengerenként, de természetesen annak igen csekély az esélye, hogy mind a nyolc egyszerre használódik el.

A gyújtógyertyák meghúzási nyomatéka 18 Nm és 16-os kulcs kell hozzá. A gyújtógyertyákra a gyári előírás NGK BKR6E-11 vagy Denso K20PR-U11. Aki maga cseréli a gyertyákat, előszörre a hátsókkal kezdje, mert azokhoz nehezebb hozzáférni a szívótraktus mögött, és ha nem megy, még el tud gurulni a kocsival egy szerelőhöz.

Hibalehetőségek, Honda Jazz GD (2002-2008)

Itt is a rozsdásodás a fő ellenség. A küszöböket, a kerékjárati íveket, az ajtók alsó éleit valamint az alvázat és a csomagtér fenéklemezét érdemes alaposan megvizsgálni. Ha már a csomagtérben kutakodtok, keressétek beázás nyomait, mert fentről juthat az esővíz, ha a tető és az oldalpanel összehegesztésénél a 11-17 évvel ezelőtti tömítés már nem látja el feladatát.

Ennek biztos jele, ha a pótkerékvályúban áll a víz. A vályú érintetlenségét azért is ellenőrizzétek a pótkerék kiszedésével, mert a ráfutásos balesetekről is sokat elmond a mélyedés illetve a fenéklemez. Ha az ülés lötyög, kotyog, mint az Értékbecslőben bemutatott autóé, elég lehet újrahúzni a meglazult csavarokat.

Nem más autókhoz, hanem a Hondák megbízhatóságához mérten érdemes megemlíteni a klímakompresszor meghibásodását, ami sajnos egy drága hiba a GD Honda Jazzben. Az EGR-szelep kisebb tétel, de az sem olcsó. A kipufogógáz-visszavezető szelep élettartamának jót tehet speciálisan adalékolt prémium üzemanyag használata.

Ellenőrizzétek az elektromos ablakemelő működését! Az 1,2-esekben sokszor csak az első, az 1,4 literesekben többnyire a hátsó ablakokat is villanymotor mozgatja. Nem az abalakemelő szerkezet vagy a motor, hanem a kapcsoló a hibaforrás, akárcsak az FR-V-ben. Akinek még jó, bánjon vele finoman, amennyire lehet! Próbáljátok ki a rádiót is, mert átmenetileg vagy stabilan nem kap áramot.

Csekklista: hibalehetőségek a használt GD Honda Jazzen

Rozsdásodás (ajtók, kerékívek, alváz)

Ablakemelő kapcsoló (ez a hiba nemcsak az FR-V-t sújthatja)

Cserélendő klímakompresszor

Zajos hátsó kerékagycsapágy

Szelepcsattogás az elhanyagolt szelephézag-ellenőrzés miatt

Tisztításra vagy cserére szoruló EGR (kipufogógáz-visszavezető) szelep

Olajszivárgás az olajteknőnél

Gyorsításkor berezonáló CVT-váltó (fokozatmentes automata)

Zörgő, morgó nyelestengely-csapágy a kézi sebességváltóban

Olajfogyasztás (jele a koksz a kipufogócsőben vagy a frissen szárazra törölt kipufogóvég)

Ingadozó alapjárati fordulatszám

Használt Honda Jazz GD-k árai

Sokan hoznak be nyugatról Honda Jazzeket, mert könnyen eladhatók itthon. De amit kintről a beteg forintárfolyammal is érdemes hazahozni eladásra, az nyilván nem a kínálat teteje. Az elhanyagolt karbantartás, a típust semmilyen szinten nem ismerő szakik keze nyoma a hazai autóállományon is felfedezhető. Emiatt a Jazzek egy része erősen lezuttyant állapotban, az eddig elodázott karbantartási munkák terhével keres új gazdát.

Sok van belőle a netes használtautó-hirdetési piactereken, érdemes 6-8 autót is megnézni, mielőtt az egyikre rábólintotok. Mivel a második generációs Jazz igen jó minőségű autó, a típus nimbusza a lestrapált, félmillió forintot sem érő autók árszintjét is felhúzza.

Az egyes autók szervizeltsége közötti különbségek miatt 800-900 ezer Ft körül lehet venni épkézláb és túlárazott autókat is. Ne sajnáljátok a pénzt egy tényleg jól karbantartott, akár 1,2-1,4 milliós autóra, mert később kiegyenlítődnek a költségek.

Sose a kormány vagy a belső téri kapcsolók kopottságát, esetleg a városi használatban előforduló horzsolásokat, húzásokat nézzétek, hanem a számlákkal igazolt karbantartási munkák alapján szűrjétek a felhozatalt! Nem mindegy, hogy milyen motorolajjal futott az autó a sokféle közül, a 0W20 vagy az 5W30 használata jobb jel, mint a 10W40 vagy a 15W40-es kenőanyagoké.

Értékelés

Egy Honda Jazz GD tartós, igen jó minőségű, kopóalkatrészeit tekintve csekély szervizköltséggel fenntartható autó. Csak nem szabad elhinni róla, hogy a végtelenségig elviseli a karbantartás elhanyagolását. Az említett hibalehetőségek tudatában egy Jazz jó vétel lehet használtan, de semmilyen 11-17 éves autóról ne higgyétek el, hogy elég lesz tankolni bele és olajat meg szűrőket cserélni.